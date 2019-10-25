Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре

"В ночь на субботу ожидается обострение фронтальных разделов, интенсивность дождей и площадь распространения увеличится. На большей территории пройдут дожди с количеством 7-20 миллиметров, в отдельных районах 25–49 миллиметров за 12 часов и менее, в южной половине края местами прогремят грозы", - сообщил представитель Примгидромета.

В субботу, 26 октября, синоптики прогнозируют прекращение осадков на западе и юге края, а в центральных и восточных районах - осадки в виде дождя, местами переходящего в мокрый снег. Сильные дожди вероятны на побережье Тернейского района. При прохождении холодного фронта в Приморье усилится ветер до 13-18 метров в секунду, на побережье порывами до 23 метров в секунду.