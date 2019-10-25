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РИА Новости

Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре

08:30 25.10.2019 (обновлено: 08:31 25.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017
Прохожие идут на Смоленской площади во время дождя в Москве. 15 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Приморье 25 и 26 октября - фронтальные разделы активного циклона принесут дожди, сообщил представитель Примгидромета.
"В ночь на субботу ожидается обострение фронтальных разделов, интенсивность дождей и площадь распространения увеличится. На большей территории пройдут дожди с количеством 7-20 миллиметров, в отдельных районах 25–49 миллиметров за 12 часов и менее, в южной половине края местами прогремят грозы", - сообщил представитель Примгидромета.
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В субботу, 26 октября, синоптики прогнозируют прекращение осадков на западе и юге края, а в центральных и восточных районах - осадки в виде дождя, местами переходящего в мокрый снег. Сильные дожди вероятны на побережье Тернейского района. При прохождении холодного фронта в Приморье усилится ветер до 13-18 метров в секунду, на побережье порывами до 23 метров в секунду.
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