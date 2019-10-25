Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Облачная погода без осадков и до 13 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду. Без осадков. Температура максимальная в Москве 11-13 градусов, по области от 9 до 14", - сказал Синенков.
Синоптик добавил, что в столице ожидается юго-западный ветер со скоростью 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление немного понизится - до 750 миллиметров ртутного столба, что является немного выше нормы.
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