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РИА Новости

Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане

07:45 25.10.2019
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© Фото : winged_eelКурортная зона Кымгансан ("Алмазные горы")
Курортная зона Кымгансан (Алмазные горы)
© Фото : winged_eel
Курортная зона Кымгансан ("Алмазные горы") . Архивное фото
СЕУЛ, 25 окт – РИА Новости. КНДР направила Южной Корее уведомление с предложением обсудить снос южнокорейских сооружений в курортной зоне Кымгансан, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на министра объединения РК Ким Ён Чхоля.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подверг критике южнокорейские сооружения в курортной зоне Кымгансан, которая одно время активно принимала южнокорейских туристов. Он назвал их "времянками" в зоне бедствия и заявил, что после консультаций с Сеулом строения нужно демонтировать.
По данным агентства, Ким Ён Чхоль сообщил о получении уведомления в пятницу на совещании с главой парламентского комитета по иностранным делам и объединению Юн Сан Хёном.
"Сегодня утром в министерство объединения пришло уведомление с предложением в письменном виде обсудить проблему демонтажа южнокорейских туристических сооружений в зоне Кымгансан. Правительство проведет переговоры с заинтересованными организациями и примет активные меры, чтобы сделать все возможное по защите собственности наших граждан", - привел слова министра на брифинге Юн Сан Хён. Он также добавил, что, по словам министра, южнокорейское правительство проводит переговоры на рабочем уровне с управляющей компанией курорта Кымгансан Hyundai Asan, которая является подразделением группы Hyundai.
В туристической зоне Кымгансан с 2002 года был введен особый режим, позволяющий более активно принимать туристов из Южной Кореи. Однако после убийства южнокорейской туристки в 2008 году Южная Корея прекратила организацию туристических поездок в этот район, а затем и Северная Корея в 2010 году объявила, что отныне будет разрабатывать район самостоятельно, без помощи Юга.
Об организации и развитии туристической зоны в горах Кымгансан, считающихся самыми красивыми на Корейском полуострове, основателю группы Hyundai Чон Чжу Ёну удалось договориться в результате личных переговоров с отцом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Иром ещё в 1998 году.
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