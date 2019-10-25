Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане

СЕУЛ, 25 окт – РИА Новости. КНДР направила Южной Корее уведомление с предложением обсудить снос южнокорейских сооружений в курортной зоне Кымгансан, сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на министра объединения РК Ким Ён Чхоля.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын подверг критике южнокорейские сооружения в курортной зоне Кымгансан, которая одно время активно принимала южнокорейских туристов. Он назвал их "времянками" в зоне бедствия и заявил, что после консультаций с Сеулом строения нужно демонтировать.

По данным агентства, Ким Ён Чхоль сообщил о получении уведомления в пятницу на совещании с главой парламентского комитета по иностранным делам и объединению Юн Сан Хёном.

"Сегодня утром в министерство объединения пришло уведомление с предложением в письменном виде обсудить проблему демонтажа южнокорейских туристических сооружений в зоне Кымгансан. Правительство проведет переговоры с заинтересованными организациями и примет активные меры, чтобы сделать все возможное по защите собственности наших граждан", - привел слова министра на брифинге Юн Сан Хён. Он также добавил, что, по словам министра, южнокорейское правительство проводит переговоры на рабочем уровне с управляющей компанией курорта Кымгансан Hyundai Asan, которая является подразделением группы Hyundai.

В туристической зоне Кымгансан с 2002 года был введен особый режим, позволяющий более активно принимать туристов из Южной Кореи. Однако после убийства южнокорейской туристки в 2008 году Южная Корея прекратила организацию туристических поездок в этот район, а затем и Северная Корея в 2010 году объявила, что отныне будет разрабатывать район самостоятельно, без помощи Юга.