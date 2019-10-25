Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T07:39Z
https://ria.ru/20191025/1560197538.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153042/53/1530425306_0:91:1500:935_1036x0_80_0_0_602314d86f0d28d22751792d0c9c357d.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске

07:39 25.10.2019
677
© РИА Новости / Виталий БелоусовМедик готовит шприц
Медик готовит шприц
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Медик готовит шприц. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации российским туристам по профилактики лихорадки денге, советы опубликованы на сайте ведомства.
Лихорадка денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Среди симптомов - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.
"В целях профилактики лихорадки денге и других геморрагических лихорадок с трансмиссивным путем передачи среди российских туристов, необходимо: при выезде в страны тропического климата интересоваться о возможности заражения геморрагическими лихорадками с трансмиссивным путем заражения; использовать индивидуальные средства защиты, такие как: оконные противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты", - говорится в сообщении.
Вид на город Коломбо, Шри Ланка
21 октября, 12:53РИА Новости
На Шри-Ланке число заразившихся лихорадкой денге превысило 55 тысяч человек
Указывается, что если вы вернулись с отпуска из в страны с тропическим климатом с высокой температурой, нужно рассказать врачу, где именно вы отдыхали.
По данным федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 128 стран Юго-Восточной Азии, Океании, западной части Тихого океана, Африки, Америки, включая Карибский бассейн являются эндемичными по лихорадке денге. По оценкам ВОЗ, около 2,5 миллиарда человек (40% населения мира), подвергаются риску заражения лихорадкой денге.
В 2019 году случаи заболевания лихорадкой денге отмечены в 12 странах Африки. Крупные вспышки болезни зарегистрированы на острове Реюньон (75,8 тысячи случаев) и в Танзании (6,9 тысячи). Также с начала 2019 года случаи заболевания лихорадкой денге выявлены в трех странах Европы: Испания, Италия, Франция.
Кроме того, с начала 2019 года на территории 46 стран американского региона зарегистрировано более 2,6 миллиона случаев заболевания лихорадкой денге, из которых более 1,1 миллиона закончились летальным исходом.
Скорая помощь в Бангладеш
23 сентября, 14:59РИА Новости
В Бангладеш с января более 70 человек человек погибли из-за лихорадки денге
021201
Обсудить 0
РоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
Актриса Анастасия Заворотнюк
"Не помогает ничего": Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк
Пенсия
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Лента
новостей
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Ислам Кадыров
В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
В Тюменской области неизвестная болезнь валит с ног людей и животных
Генеральный директор Amazon Джефф Безос в Лос-Анджелесе
Глава Amazon Джефф Безос потерял за вечер почти семь миллиардов долларов
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве утверждают, что прокачка российского газа через Украину неизбежна
Рейд судебных приставов по выявлению должников в сфере ЖКХ
"Это безобразие": Госдума может ограничить права судебных приставов
Джулия Ванг
Звезда "Битвы экстрасенсов" развеяла слухи относительно своего пола
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:19В Киеве проверят связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова
19:18ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле с Сербией
19:16Зеленский подписал закон о лишении депутатов компенсаций за прогулы
19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
19:14В Мексике у границы с США обнаружили останки 13 человек
19:12Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
Лента новостейМолния