Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации российским туристам по профилактики лихорадки денге, советы опубликованы на Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации российским туристам по профилактики лихорадки денге, советы опубликованы на сайте ведомства

Лихорадка денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Среди симптомов - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.

"В целях профилактики лихорадки денге и других геморрагических лихорадок с трансмиссивным путем передачи среди российских туристов, необходимо: при выезде в страны тропического климата интересоваться о возможности заражения геморрагическими лихорадками с трансмиссивным путем заражения; использовать индивидуальные средства защиты, такие как: оконные противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты", - говорится в сообщении.

Указывается, что если вы вернулись с отпуска из в страны с тропическим климатом с высокой температурой, нужно рассказать врачу, где именно вы отдыхали.

По данным федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 128 стран Юго-Восточной Азии, Океании, западной части Тихого океана, Африки, Америки, включая Карибский бассейн являются эндемичными по лихорадке денге. По оценкам ВОЗ, около 2,5 миллиарда человек (40% населения мира), подвергаются риску заражения лихорадкой денге.

В 2019 году случаи заболевания лихорадкой денге отмечены в 12 странах Африки. Крупные вспышки болезни зарегистрированы на острове Реюньон (75,8 тысячи случаев) и в Танзании (6,9 тысячи). Также с начала 2019 года случаи заболевания лихорадкой денге выявлены в трех странах Европы: Испания, Италия, Франция.