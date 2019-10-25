Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации российским туристам по профилактики лихорадки денге, советы опубликованы на сайте ведомства.
Лихорадка денге – вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов. Среди симптомов - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности.
"В целях профилактики лихорадки денге и других геморрагических лихорадок с трансмиссивным путем передачи среди российских туристов, необходимо: при выезде в страны тропического климата интересоваться о возможности заражения геморрагическими лихорадками с трансмиссивным путем заражения; использовать индивидуальные средства защиты, такие как: оконные противомоскитные сетки, пологи, одежда с длинными рукавами, обработанные инсектицидом материалы, репелленты", - говорится в сообщении.
Указывается, что если вы вернулись с отпуска из в страны с тропическим климатом с высокой температурой, нужно рассказать врачу, где именно вы отдыхали.
По данным федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 128 стран Юго-Восточной Азии, Океании, западной части Тихого океана, Африки, Америки, включая Карибский бассейн являются эндемичными по лихорадке денге. По оценкам ВОЗ, около 2,5 миллиарда человек (40% населения мира), подвергаются риску заражения лихорадкой денге.
В 2019 году случаи заболевания лихорадкой денге отмечены в 12 странах Африки. Крупные вспышки болезни зарегистрированы на острове Реюньон (75,8 тысячи случаев) и в Танзании (6,9 тысячи). Также с начала 2019 года случаи заболевания лихорадкой денге выявлены в трех странах Европы: Испания, Италия, Франция.
Кроме того, с начала 2019 года на территории 46 стран американского региона зарегистрировано более 2,6 миллиона случаев заболевания лихорадкой денге, из которых более 1,1 миллиона закончились летальным исходом.