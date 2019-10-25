Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Все пострадавшие при прорыве дамб в Красноярском крае выписаны из районных больниц, в настоящее время в больнице Красноярска остаются девять пострадавших, сообщает минздрав региона.

Девятнадцатого октября в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.

"В настоящий момент в стационаре Курагинской районной больницы нет пациентов из числа госпитализированных в результате ЧС. Из Минусинской межрайонной больницы один пациент выписан, один переведен в Красноярск. В Красноярске в краевой клинической больнице по состоянию на утро 25 октября на лечении находится девять человек из числа пострадавших в Курагинском районе", - говорится в сообщении.