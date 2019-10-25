Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T07:02Z
https://ria.ru/20191025/1560197373.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156014/59/1560145942_0:101:1024:677_1036x0_80_0_0_cd2b41bcba775b67ecc5d3e519a484bd.jpg
РИА Новости

Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске

07:02 25.10.2019
357
© МЧС РоссииНа месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
© МЧС России
КРАСНОЯРСК, 25 окт - РИА Новости. Все пострадавшие при прорыве дамб в Красноярском крае выписаны из районных больниц, в настоящее время в больнице Красноярска остаются девять пострадавших, сообщает минздрав региона.
Девятнадцатого октября в 02.00 мск в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех пока неизвестна. Арестованы трое подозреваемых по делу - гендиректор артели, начальник и мастер участка.
"В настоящий момент в стационаре Курагинской районной больницы нет пациентов из числа госпитализированных в результате ЧС. Из Минусинской межрайонной больницы один пациент выписан, один переведен в Красноярск. В Красноярске в краевой клинической больнице по состоянию на утро 25 октября на лечении находится девять человек из числа пострадавших в Курагинском районе", - говорится в сообщении.
Состояние всех находящихся в стационаре средней степени тяжести или удовлетворительное, угрозы жизни нет.
На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 15:29РИА Новости
Защита обжаловала арест фигуранта дела о крушении дамб в Красноярском крае
023211
Обсудить 0
Прорыв дамбы в Красноярском краеКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Самолет в небе
Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
РИА
Новости
Бывший кассир казанского отделения коммерческого банка, участвовавшая в серии разбойных нападений на ювелирные салоны в Санкт-Петербурге
Полиция нашла экс-кассира банка, грабившую ювелирные магазины в Петербурге
Граффити с изображением народного артиста СССР Марка Захарова на стене дома в Настасьинском переулке,
Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
Защита обжаловала арест фигуранта дела о крушении дамб в Красноярском крае
Лента
новостей
Полиция в Мексике
Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
Женщина в реанимации
Россиянка, госпитализированная из турецкого отеля, умерла после операции
Полиция
В Архангельске убили мать шестерых детей
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского кра
Почти 10,5 тысяч кубометров завалов разобрали на месте ЧП с прорывом дамбы
Паводок в Хабаровском крае
Территорию Николаевска-на-Амуре полностью освободили от паводковых вод
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
В Красноярском крае похоронили 15 погибших при прорыве дамб
Спасская башня Московского Кремля
Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
Прорыв дамбы в Красноярском крае
Почти 770 человек получили помощь психологов после ЧП с прорывом дамбы
На месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края
В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:19В Киеве проверят связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова
19:18ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле с Сербией
19:16Зеленский подписал закон о лишении депутатов компенсаций за прогулы
19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
19:14В Мексике у границы с США обнаружили останки 13 человек
19:12Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
Лента новостейМолния