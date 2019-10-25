Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
На кадрах видна посадка транспортного самолета Ил-76 ВКС России на аэродром, а также выгрузка личного состава.
Как сообщило Минобороны, в Арабскую Республику направили подразделение в составе 300 военных полицейских из Чечни. Они вылетели с аэродрома в Северной Осетии и помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, а также займутся обеспечением безопасности населения и поддержанием правопорядка.
Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня четверга на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
После отвода курдских формирований начнется совместное патрулирование этой территории российскими и турецкими военными в пределах десяти километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы.
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии