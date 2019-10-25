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РИА Новости
Война в Сирии

Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию

07:01 25.10.2019 (обновлено: 09:07 25.10.2019)
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© Телеканал "Звезда"Прибытие в Сирию подразделения российской военной полиции
Прибытие в Сирию подразделения российской военной полиции
© Телеканал "Звезда"
Прибытие в Сирию подразделения российской военной полиции. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео прибытия в Сирию дополнительного контингента российских военных полицейских.
На кадрах видна посадка транспортного самолета Ил-76 ВКС России на аэродром, а также выгрузка личного состава.
Как сообщило Минобороны, в Арабскую Республику направили подразделение в составе 300 военных полицейских из Чечни. Они вылетели с аэродрома в Северной Осетии и помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, а также займутся обеспечением безопасности населения и поддержанием правопорядка.
Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня четверга на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
После отвода курдских формирований начнется совместное патрулирование этой территории российскими и турецкими военными в пределах десяти километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
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Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Война в СирииВоенная полиция РоссииМинистерство обороны РоссииСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
не оскудевает на богатырей, земля русская))
25 октября, 07:59
МЗМария Заказчикова
44004120
Какие счастливые лица ) Мечта попасть в Сирию сбылась )
25 октября, 09:28
ИПИгор Петр
3500022
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