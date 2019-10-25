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РИА Новости

Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат

06:53 25.10.2019 (обновлено: 10:23 25.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россия вновь стала мировой державой, отстаивая суверенитет государств. Такое мнение в интервью изданию Le Figaro высказал сотрудник Института международных и стратегических исследований, бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти.
Успех России, по мнению эксперта, заключается в умении говорить и договариваться со всеми. Французский дипломат подчеркнул, что прекращения боевых действий и мира в Сирии добились именно россияне, а не американцы. При этом он выразил мнение, что российско-турецкий меморандум де-факто восстанавливает Сирию в довоенных границах.
Де Глиниасти также отметил, что в Сирии Россия отстояла принцип государственности, тем не менее, США по-прежнему сохраняет свое влияние в регионе, хоть и вынуждены признать возросшее влияние Москвы. А вот Европа, и в частности Франция, по мнению дипломата, окончательно потеряла контроль над ситуацией и рискует уйти с Ближнего Востока надолго.
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Коснулся Глиниасти в контексте прошедшего в Сочи форума "Россия — Африка" и темы взаимоотношений Москвы и стран этого континента. Он отметил, что Россия еще с царских времен развивала отношения с этим регионом, а во времена СССР еще и помогал африканцам в деле освобождения от колониального гнета.
Помимо экономики, у Москвы есть два других столпа внешней политики великой державы, подчеркнул дипломат. Первый — это мягкая сила, второй — безопасность.
При этом экс-посол отметил, что особенность России заключается в том, что она — мировая держава, но у нее нет больших финансовых возможностей. Как бы то ни было, она компенсирует все эти недостатки большим дипломатическим умом, подвел итог Де Глиниасти.
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ФранцияАфрикаСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Россиян хлебом не корми лишь бы дали послушать как иностранных госопдин их державой назовёт, а уж если сверхдержавой, то тогда и гражданство за 5 минут и квартиры в каждом городе, за счёт холопов разумеется.
25 октября, 09:36
ИРИван Русский
50300243
Как увидели что наша Армия стала востонавливатся и к тому-же стала самой сильной Армией в мире!....сразу стали “прозревать!”☝️🕶.
25 октября, 08:06
Небо В алмазах.
58310015
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