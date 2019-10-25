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РИА Новости

Территорию Николаевска-на-Амуре полностью освободили от паводковых вод

05:49 25.10.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краюПаводок в Хабаровском крае
Паводок в Хабаровском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Паводок в Хабаровском крае. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Вода ушла с территории города Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, который находился в зоне паводка в течение месяца, сообщает региональный главк МЧС России в пятницу.
Ранее сообщалось, что Николаевский район, административным центром которого является Николаевск-на-Амуре, последним в крае встречал волну амурского паводка. К 20 сентября в районе было подтоплено 76 домов в селах Красное, Тнейвах, Чныррах и поселке Маго, а также 78 приусадебных участков, в том числе в Николаевске-на-Амуре. В четверг оставались подтопленными один приусадебный участок в Николаевске и по одной придомовой территории в селах Красное и Тнейвах.
"За прошедшие сутки вода сошла с территории подтопленного паводковыми водами приусадебного участка в городе Николаевск-на-Амуре… В Николаевском муниципальном районе подтоплены по одной придомовой территории в селах Красное и Тнейвах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в крае в зоне паводка продолжают оставаться шесть населенных пунктов. Кроме подтопленных участков в Николаевском районе, в Ульчском районе сохраняются переливы на внутрипоселковых дорогах в поселках Солонцы, Кольчем, Тыр, подтоплен один земельный участок в селе Тахта.
Как сообщает МЧС, утром в пятницу уровень реки у Николаевска-на-Амуре опустился на 20 сантиметров - до 170 сантиметров, у Комсомольска-на-Амуре он снизился на 28 сантиметров - до 177 сантиметров, у Хабаровска на шесть сантиметров - до 73 сантиметров.
В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около двух миллиардов рублей.
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Николаевск-на-АмуреПроисшествия
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