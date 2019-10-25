Территорию Николаевска-на-Амуре полностью освободили от паводковых вод

ХАБАРОВСК, 25 окт - РИА Новости. Вода ушла с территории города Николаевска-на-Амуре Хабаровского края, который находился в зоне паводка в течение месяца, сообщает региональный главк МЧС России в пятницу.

Ранее сообщалось, что Николаевский район, административным центром которого является Николаевск-на-Амуре, последним в крае встречал волну амурского паводка. К 20 сентября в районе было подтоплено 76 домов в селах Красное, Тнейвах, Чныррах и поселке Маго, а также 78 приусадебных участков, в том числе в Николаевске-на-Амуре. В четверг оставались подтопленными один приусадебный участок в Николаевске и по одной придомовой территории в селах Красное и Тнейвах.

"За прошедшие сутки вода сошла с территории подтопленного паводковыми водами приусадебного участка в городе Николаевск-на-Амуре… В Николаевском муниципальном районе подтоплены по одной придомовой территории в селах Красное и Тнейвах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в крае в зоне паводка продолжают оставаться шесть населенных пунктов. Кроме подтопленных участков в Николаевском районе, в Ульчском районе сохраняются переливы на внутрипоселковых дорогах в поселках Солонцы, Кольчем, Тыр, подтоплен один земельный участок в селе Тахта.

Как сообщает МЧС, утром в пятницу уровень реки у Николаевска-на-Амуре опустился на 20 сантиметров - до 170 сантиметров, у Комсомольска-на-Амуре он снизился на 28 сантиметров - до 177 сантиметров, у Хабаровска на шесть сантиметров - до 73 сантиметров.