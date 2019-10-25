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РИА Новости

Мексика поздравила Моралеса с победой на выборах в Боливии

05:27 25.10.2019 (обновлено: 05:28 25.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Правительство Мексики поздравило Эво Моралеса с переизбранием на посту президента Боливии, сообщил замминистра иностранных дел страны Максимилиано Рейес Суньига в Twitter.
"Правительство Мексики поздравляет президента Многонационального Государства Боливии Эво Моралеса с его победой и желает ему больших успехов в следующий срок правления, с братским приветом народу Боливии", - написал Рейес.
Моралес набрал 47,07% голосов, его ближайший соперник Карлос Меса - 36,51%. Чтобы победить в первом туре, кандидату надо было набрать более 50% голосов - или минимум 40%, но с отрывом от ближайшего соперника в 10%. Разрыв между кандидатами в итоге составил 10,56%. Явка составила 88,31%.
Моралес 24 октября уже объявил о своей победе на президентских выборах в первом туре. Его поздравил с избранием МИД Венесуэлы.
Подсчет голосов вызвал критику оппозиции и Организации американских государств, которая выступала наблюдателем на выборах. ОАГ посоветовала провести второй тур.
Во время подсчета голосов в ряде городов Боливии начались манифестации, которые переросли в беспорядки. Протестующие поджигали региональные отделения избирательного суда. Уже известно о восьми пострадавших.
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Эво МоралесБоливияМексикаВ мире
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