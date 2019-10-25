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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских

05:01 25.10.2019 (обновлено: 07:14 25.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоенная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Военная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
В четверг источник в военном ведомстве рассказал РИА Новости, что в свете новых задач в Сирию перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники.
В Сирию, как уточнили в Минобороны, направлено подразделение из Чечни, полицейские вылетели рейсом с аэродрома в Северной Осетии.
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Полицейские займутся обеспечением безопасности населения и поддержанием правопорядка, а также патрулированием и оказанием содействия по "выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы".
"В Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе", - подчеркнули в Минобороны.
Для военных полицейских на авиабазу Хмеймим в Сирии доставляют более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У".
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Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня четверга на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
После отвода курдских формирований начнется совместное патрулирование этой территории российских и турецких военных в пределах десяти километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы на северо-востоке Арабской республики.
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Война в СирииСирияРоссияВ мире
Популярные комментарии
вот так мы и выводим войска из сирии. замечу, оппоненты скажут - так это не военные а полицейские. но всем все понятно. позор.
25 октября, 05:27
Nerp
9000120
Позор твоему Сисяну и его заморским хозяевам. А нам чего стесняться? Мы победители и по совместительству спасители курдов. Хотя, последних, безусловно, следует вдумчиво пороть на конюшне.
25 октября, 06:00
Nebannij Den
1910003
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