В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.

В четверг источник в военном ведомстве рассказал РИА Новости, что в свете новых задач в Сирию перебросят еще 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники.

В Сирию, как уточнили в Минобороны, направлено подразделение из Чечни, полицейские вылетели рейсом с аэродрома в Северной Осетии.

Полицейские займутся обеспечением безопасности населения и поддержанием правопорядка, а также патрулированием и оказанием содействия по "выводу подразделений курдских отрядов самообороны (КОС) и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы".

"В Сирию прибыли наиболее подготовленные военнослужащие, имеющие опыт подобных операций, прошедшие обучение в Центре военной полиции, расположенном во Владикавказе", - подчеркнули в Минобороны.

Для военных полицейских на авиабазу Хмеймим в Сирии доставляют более 20 бронеавтомобилей "Тигр" и "Тайфун-У".

Во вторник президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов. В нем, в частности, говорится, что с полудня четверга на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.