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РИА Новости

Саудовская Аравия примет участие в крупнейших учениях под командованием США

04:52 25.10.2019
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© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan BurkeАвианосная ударная группа ВМС США во время учений
Авианосная ударная группа ВМС США во время учений
© Фото : U.S. Navy photo / Petty Officer 3rd Class Nathan Burke
Авианосная ударная группа ВМС США во время учений. Архивное фото
ДОХА, 25 окт - РИА Новости. Военно-морские силы Саудовской Аравии примут участие в крупнейших международных военно-морских учениях, которые пройдут под командованием США, сообщило министерство обороны королевства.
"Королевские военно-морские силы Саудовской Аравии примут участие в крупнейших военно-морских учениях в мире, это международные учения, организованные Центральным командованием вооруженных сил США - IMX 19 на севере Персидского залива, в Оманском заливе, в Аравийском море, возле побережья Джибути и в Акабском заливе в период с 25 октября по 15 ноября с участием 56 стран и шести международных организаций", - говорится в заявлении саудовского минобороны.
Как отметили в министерстве, цель учений - отработать угрозы, которые представляют опасность свободе судоходства.
Учения пройдут после нескольких нападений на саудовские танкеры, которые произошли осенью этого года в Оманском заливе, в чем Саудовская Аравия обвинила Иран.
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