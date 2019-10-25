Пострадавший от нападения медведя житель Курил умер в больнице на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 окт - РИА Новости. Пострадавший от нападения медведя на курильском острове Кунашир мужчина скончался в Сахалинской областной клинической больнице в пятницу, сообщили РИА Новости в медучреждении.

Ранее мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко сообщил РИА Новости, что 18 октября на Кунашире медведица, которая была с двумя детенышами, напала на двух мужчин. Одного из них с очень тяжелыми травмами пришлось транспортировать в больницу Южно-Сахалинска, где ему была проведена операция.