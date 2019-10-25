СМИ: США планируют восстановить ряд торговых преференций для Украины

ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Администрация США планирует представить предложения по восстановлению ряда торговых преференций для Украины в октябре, сообщает в пятницу издание Администрация США планирует представить предложения по восстановлению ряда торговых преференций для Украины в октябре, сообщает в пятницу издание Washington Post со ссылкой на источники.

В мае 2018 года 155 наименований украинской продукции были исключены из Единой системы тарифных преференций США. Поводом были недостаточные усилия Киева по охране интеллектуальной собственности.

Всего в список входят около 120 стран. В рамках Единой системы торговых преференций, установленной законом о торговле 1974 года, им дается право беспошлинно ввозить более 3,5 тысячи видов продукции, что должно способствовать экономическому развитию этих государств.

По данным газеты, ущерб для Украины был невелик. Это затронуло такие товары, как шоколад, оптические прицелы, грибы, дезодоранты и другие. В прошлом году в США без пошлин было ввезено продукции на 51 миллион долларов при общем объеме поставок 1,4 миллиарда долларов, пишет издание. Однако импорт по конкретным позициям заметно снизился. Например, поставки шоколада в прошлом году снизились более чем в два раза - с 247,5 миллиона долларов до 110 миллионов.