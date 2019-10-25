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РИА Новости

СМИ: США планируют восстановить ряд торговых преференций для Украины

04:48 25.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Администрация США планирует представить предложения по восстановлению ряда торговых преференций для Украины в октябре, сообщает в пятницу издание Washington Post со ссылкой на источники.
В мае 2018 года 155 наименований украинской продукции были исключены из Единой системы тарифных преференций США. Поводом были недостаточные усилия Киева по охране интеллектуальной собственности.
Всего в список входят около 120 стран. В рамках Единой системы торговых преференций, установленной законом о торговле 1974 года, им дается право беспошлинно ввозить более 3,5 тысячи видов продукции, что должно способствовать экономическому развитию этих государств.
По данным газеты, ущерб для Украины был невелик. Это затронуло такие товары, как шоколад, оптические прицелы, грибы, дезодоранты и другие. В прошлом году в США без пошлин было ввезено продукции на 51 миллион долларов при общем объеме поставок 1,4 миллиарда долларов, пишет издание. Однако импорт по конкретным позициям заметно снизился. Например, поставки шоколада в прошлом году снизились более чем в два раза - с 247,5 миллиона долларов до 110 миллионов.
С тех пор на Украине был принят закон, который призван улучшить охрану интеллектуальной собственности. Газета сообщает, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер уже дважды был готов предложить президенту Дональду Трампу вернуть ряд преференций. Первый раз документ был подан в Белый дом, однако под давлением тогдашнего советника по национальной безопасности Джона Болтона отозван. Второй раз предложение было подано в начале октября, однако затем отозвано на фоне скандала по поводу якобы имевшего место давления со стороны команды Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с требованием расследовать деятельность компании Burisma, в которой работал сын главного политического оппонента Трампа Джо Байдена.
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