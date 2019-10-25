В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
По последним данным, пожар, которому присвоено название Tick ("Клещ"), уже распространился на площади свыше пяти тысяч акров (более двух тысяч гектаров) в округе Лос-Анджелес.
По оценке шерифа города Санта-Кларита Роберта Льюиса, приказ об обязательной эвакуации пока коснулся 40-50 тысяч жителей.
В борьбе с огнем принимают участие около 500 пожарных, четыре вертолета и четыре противопожарных самолета.
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