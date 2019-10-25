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РИА Новости

В Киеве утверждают, что прокачка российского газа через Украину неизбежна

04:45 25.10.2019 (обновлено: 11:43 25.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. С учетом контрактных обязательств России в 2020 году придется прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему, заявил заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, которого цитирует издание "Сегодня.ua".
По его словам, помимо контрактов "Газпрома", Киев учитывает объем газа в украинских хранилищах и введение в эксплуатацию трубопроводов в обход страны.
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"Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтобы выполнить свои обязательства, "Газпрому" придется прокачать через Украину приблизительно 50 миллиардов кубометров. Как минимум", — утверждает чиновник.

При этом Сологуб признал, что российский транзит может временно прекратиться, но подчеркнул, что в "Нафтогазе"и "Укртрансгазе" к этому активно готовятся.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают возможность заключения нового соглашения на трехсторонних встречах. Очередной раунд консультаций состоялся 19 сентября.
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Россия предлагает продлить действующий контракт, Украина настаивает на заключении нового соглашения. Как заявлял глава российского Минэнерго Александр Новак, Москва готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы. Однако, по словам министра, гарантий этого пока нет.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер в свою очередь отметил, что прежде чем заключать новый контракт, следует урегулировать судебные споры с "Нафтогазом". Российский концерн предлагает нулевой вариант — полностью отозвать все иски. Ответ из Киева пока не было.
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"Газпром" ждет от Украины ответа на предложения по работе после 2019 года
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Дмитрий СологубНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Конечно,придется.И ЕС всё для этого делает.Подлые они все-таки- и газ наш хотят и чтобы Газпром украшку содержал.
25 октября, 06:52
Татьяна Нск
15523867
Если газпрому не выгодно, пусть откажется от всех поставок газа в Европу... У нас же есть в друзьях сейчас Китай, Индия и Африка!))))))))
25 октября, 07:25
PwPra wda
551152474
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