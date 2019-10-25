В Киеве утверждают, что прокачка российского газа через Украину неизбежна

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. С учетом контрактных обязательств России в 2020 году придется прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему, заявил заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, которого цитирует издание " С учетом контрактных обязательств России в 2020 году придется прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему, заявил заместитель председателя Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб, которого цитирует издание " Сегодня.ua ".

По его словам, помимо контрактов "Газпрома", Киев учитывает объем газа в украинских хранилищах и введение в эксплуатацию трубопроводов в обход страны.

"Учитывая все эти факторы, входящие данные, чтобы выполнить свои обязательства, "Газпрому" придется прокачать через Украину приблизительно 50 миллиардов кубометров. Как минимум", — утверждает чиновник.

При этом Сологуб признал, что российский транзит может временно прекратиться, но подчеркнул, что в "Нафтогазе"и "Укртрансгазе" к этому активно готовятся.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают возможность заключения нового соглашения на трехсторонних встречах. Очередной раунд консультаций состоялся 19 сентября.

Россия предлагает продлить действующий контракт, Украина настаивает на заключении нового соглашения. Как заявлял глава российского Минэнерго Александр Новак, Москва готова бронировать мощности по транзиту с 2020 года, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы. Однако, по словам министра, гарантий этого пока нет.