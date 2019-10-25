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РИА Новости

Орнитологи собрали более 100 тысяч рублей на слежку за степными орлами

04:39 25.10.2019
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© Фото : Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников /И. БаеваПтенцы степного орла в гнезде
Птенцы степного орла в гнезде
© Фото : Российская сеть изучения и охраны пернатых хищников /И. Баева
Птенцы степного орла в гнезде. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Россияне перечислили более 100 тысяч рублей оператору связи для того, чтобы ученые могли отслеживать перемещение степных орлов с помощью смс, которые отправляют передатчики, установленные на птицах, сообщил РИА Новости главный редактор журнала "Пернатые хищники и их охрана" Игорь Карякин.
Весной и летом 2019 года орнитологи пометили спутниковыми передатчиками пять степных орлов на Алтае и в Туве. Годом ранее ученым удалось установить передатчики на восемь степных орлов. Все установленные передатчики до сих пор работают. Однако в начале ноября руководитель проекта по мечению орлов Игорь Карякин сообщил о том, что в ближайшее время ученые не смогут отслеживать миграцию птиц из-за нехватки денег на смс из Ирана и Пакистана, куда птицы отправились на зимовку. По данным Карякина, орлиные перелеты уже привели к отрицательному балансу в 240 тысяч рублей.
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"В начале октября мы объявили сбор средств для оплаты смс-сообщений от орлов. К настоящему моменту удалось собрать около 100 тысяч. Сейчас трех орлов до конца года оплатили - это 25 тысяч. Из проблемных еще пять и пять на подходе в жуткий роуминг. Люди кидают деньги кто по 100, кто по 400 рублей. Надеюсь, хотя бы еще на двух орлов удастся собрать деньги", - сообщил Карякин.
Как ранее уточнял орнитолог, вес орлиного передатчика не превышает 35 граммов. Орнитологи программируют, с какой частотой передатчик сообщает данные, благодаря частым смс можно понять, как орел преодолевает препятствия, где останавливается на ночлег, где зимует. Данные с трекеров позволяют понять миграционные пути птиц и принять меры по сохранению пернатых.
"Любых угрожаемых птиц надо отслеживать, так как только знание того, куда и как летают птицы на зимовку, может выявить угрозы, уязвимые места и наладить там охрану. Благодаря трекерам мы знаем, где зимуют российские птицы, где проводят первые годы своей жизни, и там, не распыляясь на другие территории, прилагаем усилия по их охране, создаем сеть специалистов, которые в этих странах нам помогают в охране птиц", - пояснил Карякин.
Он также отметил, что одна линия электропередачи без защиты может стать причиной гибели в степи десятка орлов, а точно такая же ЛЭП в месте зимовки или в точке остановки на пути миграции убьет 1000 орлов. Поэтому важно выявлять такие уязвимые места для птиц и именно там в первую очередь реализовывать мероприятия по их охране.
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За время существования программы по мечению степных орлов и балобанов с помощью трекеров ученым удалось установить около 50 устройств. В 2019 году они повесили семь передатчиков.
Как отмечает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, сегодня основными угрозами степному орлу в России остаются: линии электропередачи, браконьерство и отравление птиц пестицидами во время миграции в тех странах, где яды используются для борьбы с грызунами. Так, в начале 2000-х годов в результате травли полевки Брандта в Монголии степные орлы России, мигрировавшие через Монголию, массово гибли, численность популяции степного орла была подорвана. В некоторых районах Тувы птицы исчезли на 10-15 лет.
Степной орел был самым многочисленным орлом Северной Евразии 30 лет назад, однако в настоящее время его численность сильно сократилась, а гнездовой ареал сильно сжался. В мире насчитывается не более 40 тысяч пар степных орлов, из них в России обитает от 2,1 до 3,1 тысячи пар.
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