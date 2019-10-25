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РИА Новости
РИА Наука

Исследователи выявили новую причину облысения

04:38 25.10.2019 (обновлено: 04:42 25.10.2019)
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© Fotolia / KurhanОблысение
Облысение
© Fotolia / Kurhan
Облысение. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Частые переработки удваивают риски облысения у мужчин. К такому выводу пришли корейские исследователи из Университета Сонгюнгван, результаты исследования приводит интернет-издание Medical Daily.
Исследователи с 2013 по 2017 год наблюдали за 13,4 тысячи мужчин в возрасте 20-59 лет. Они разделили испытуемых на три группы. Первая работала 40 часов в неделю, вторая — до 52 часов, третья — более 52 часов в неделю. Также учитывались график работы, возраст, образование, семейное положение, вредные привычки и другие факторы, которые могли повлиять на результат.
По мнению специалистов, мужчины, работающие более 52 часов в неделю, страдают облысением в два раза чаще. Несмотря на то, что стандартный график предполагает 40 рабочих часов в неделю, многие сотрудники остаются в офисе еще на некоторое время.
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Согласно результатам, стресс, возникающий при переработках, может вызвать гормональные изменения в коже головы и замедлить рост волосяных фолликулов. Иммунная система может сама начать атаковать волосяной покров из-за стресса.
Первые симптомы облысения появляются у мужчин в возрасте 20-30 лет, поэтому эксперты рекомендуют им внимательно следить за количеством рабочих часов.
Ранее стало известно, что вещество, использующееся в парфюмерии для имитации запаха сандалового дерева, стимулирует рост волос у человека. При нанесении на образцы тканей кожи головы сандалор одновременно увеличивал рост волос и снижал количество отмерших клеток.
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