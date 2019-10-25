СМИ: власти Йемена и сепаратисты на юге страны достигли мирного соглашения

"Коалиция во главе с Саудовской Аравии будет возглавлять совместный комитет по реализации Эр-Риядского соглашения, в котором предусмотрено формирование правительства из 24 министров, поровну представляющих северные и южные провинции. При этом проблема юга будет решаться политическим путем переговоров", - уточнили источники.

Кроме того, по их информации, соглашение предусматривает возвращение премьер-министра Йемена из Саудовской Аравии в Аден для возобновления работы госучреждений и выплаты зарплат военным и чиновникам в провинциях под властью президента Абд Раббу Мансура Хади.

В начале августа сепаратисты начали военные действия в Адене на юге страны, где обосновалось правительство Йемена после захвата власти на севере мятежниками-хуситами, и установили контроль над госучреждениями и военными базами. Саудовская Аравия потребовала от них прекратить военные действия и пригласила стороны конфликта провести переговоры в Джидде, но йеменское правительство в качестве условия выдвинуло освобождение сепаратистами захваченных объектов. Однако те только формально согласились на это условие, а сами в это время захватили новые позиции в соседних южных провинциях.