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РИА Новости

СМИ: власти Йемена и сепаратисты на юге страны достигли мирного соглашения

04:26 25.10.2019
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© Fotolia / robnawЙемен
Йемен
© Fotolia / robnaw
Йемен. Архивное фото
ДОХА, 25 окт - РИА Новости. Правительство Йемена и сепаратисты из Переходного совета Южного Йемена под эгидой Саудовской Аравии достигли мирного соглашения, сообщила саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на источники в королевстве.
"Коалиция во главе с Саудовской Аравии будет возглавлять совместный комитет по реализации Эр-Риядского соглашения, в котором предусмотрено формирование правительства из 24 министров, поровну представляющих северные и южные провинции. При этом проблема юга будет решаться политическим путем переговоров", - уточнили источники.
Кроме того, по их информации, соглашение предусматривает возвращение премьер-министра Йемена из Саудовской Аравии в Аден для возобновления работы госучреждений и выплаты зарплат военным и чиновникам в провинциях под властью президента Абд Раббу Мансура Хади.
В начале августа сепаратисты начали военные действия в Адене на юге страны, где обосновалось правительство Йемена после захвата власти на севере мятежниками-хуситами, и установили контроль над госучреждениями и военными базами. Саудовская Аравия потребовала от них прекратить военные действия и пригласила стороны конфликта провести переговоры в Джидде, но йеменское правительство в качестве условия выдвинуло освобождение сепаратистами захваченных объектов. Однако те только формально согласились на это условие, а сами в это время захватили новые позиции в соседних южных провинциях.
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