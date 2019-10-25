Британская полиция пока не подтвердила гражданство 39 погибших в грузовике

ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Британская полиция пока не может подтвердить китайское гражданство 39 человек, чьи тела обнаружили в грузовике в графстве Эссекс, говорится в заявлении посольства Китая в Великобритании.
"Посольство Китая направило (на место - ред.) группу во главе с советником-посланником, ответственным за консульские вопросы графства Эссекс, они провели встречу с местной полицией. В полиции сообщили, что они еще проверяют личности погибших, и пока нет возможности установить, что они имели китайское гражданство", - говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее сообщалось, что полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию, предположительно, из Болгарии через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии. Позже в СМИ появились сообщения, что все погибшие - граждане Китая.
Грузовик, в котором нашли тела, зарегистрирован в Болгарии, сообщили РИА Новости в пресс-центре МИД Болгарии. По данным ведомства, в грузовике были обнаружены тела 38 взрослых и одного подростка.