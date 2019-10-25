Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T03:41Z
https://ria.ru/20191025/1560196555.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152395/07/1523950738_0:0:2700:1519_1036x0_80_0_0_d3c5f4bddf00767cae7f491b86034133.jpg
РИА Новости

Британская полиция пока не подтвердила гражданство 39 погибших в грузовике

03:41 25.10.2019
1539
© AP Photo / Matt DunhamПолицейские в Великобритании
Полицейские в Великобритании
© AP Photo / Matt Dunham
Полицейские в Великобритании. Архивное фото
ПЕКИН, 25 окт - РИА Новости. Британская полиция пока не может подтвердить китайское гражданство 39 человек, чьи тела обнаружили в грузовике в графстве Эссекс, говорится в заявлении посольства Китая в Великобритании.
"Посольство Китая направило (на место - ред.) группу во главе с советником-посланником, ответственным за консульские вопросы графства Эссекс, они провели встречу с местной полицией. В полиции сообщили, что они еще проверяют личности погибших, и пока нет возможности установить, что они имели китайское гражданство", - говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее сообщалось, что полиция графства Эссекс в среду утром обнаружила 39 погибших в грузовике, который прибыл в Великобританию, предположительно, из Болгарии через Холихэд, портовый город, куда приходят паромы с острова Ирландия. По подозрению в убийстве задержан 25-летний житель Северной Ирландии. Позже в СМИ появились сообщения, что все погибшие - граждане Китая.
Грузовик, в котором нашли тела, зарегистрирован в Болгарии, сообщили РИА Новости в пресс-центре МИД Болгарии. По данным ведомства, в грузовике были обнаружены тела 38 взрослых и одного подростка.
Полицейские в Великобритании
23 октября, 17:39РИА Новости
Грузовик, в котором в Британии нашли 39 тел, был зарегистрирован в Болгарии
011214
Обсудить 0
ВеликобританияКитайВ мире
Рекомендуем
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
В Киргизии признали лишение Атамбаева неприкосновенности законным
РИА
Новости
Полиция сопровождает грузовик, в котором были обнаружены телами, в британском городе Грейс
Китай призвал активизировать обмен разведданными после трагедии в Эссексе
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Сенаторы призвали палату представителей США соблюсти процедуры импичмента
Президент Боливии Эво Моралес после пресс-конференции в Ла-Пас, Боливия. 24 октября 2019
Моралеса признали победителем на выборах президента Боливии
Лента
новостей
Сотрудники полиции у здания парламента в Лондоне, Великобритания. 14 августа 2018
Посольство Китая выясняет подробности трагедии в Эссексе
Ирак
Премьер Ирака на фоне протестов пообещал изменить закон о выборах
Спасская башня Московского Кремля
Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
Митинг сторонников сохранения Каталонии в составе Испании из Барселоны. 20 октября 2019
Ситуация в Каталонии стабилизировалась после протестов
Женщина в реанимации
Россиянка, госпитализированная из турецкого отеля, умерла после операции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве утверждают, что прокачка российского газа через Украину неизбежна
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон прокомментировал сообщение об обнаружении 39 тел мигрантов
Министр общественной безопасности Мексики Альфонсо Дурасо
В Мексике министр отказался покинуть пост после фиаско с сыном наркобарона
База ВВС США
На ракетной базе в США нашли марихуану
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:19В Киеве проверят связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова
19:18ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле с Сербией
19:16Зеленский подписал закон о лишении депутатов компенсаций за прогулы
19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
19:14В Мексике у границы с США обнаружили останки 13 человек
19:12Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
Лента новостейМолния