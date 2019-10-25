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РИА Новости

Адвокат Бутиной рассказал, чем она занималась в американской тюрьме

03:37 25.10.2019 (обновлено: 10:14 25.10.2019)
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© AP PhotoМария Бутина
Мария Бутина
© AP Photo
Мария Бутина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт — РИА Новости. Мария Бутина, находясь в американской тюрьме в Таллахасси, работала в столовой, занималась спортом и вела дневник, рассказал РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл. В пятницу россиянка должна выйти на свободу, после чего ее могут депортировать на родину.

"Она встает утром, <...> совершает утренние пробежки, пробегает пять миль в день (около восьми километров. — Прим. ред.). Потом идет на работу. Она работает в столовой: какое-то время готовила еду, последнее время больше обслуживала посетителей. Это примерно с десяти утра до шести вечера", — рассказал юрист.

По его словам, вечером у Марии оставалось время заняться своими делами или погулять. "У нее есть сотни или даже тысяча страниц текста, которые она написала в тюрьме. От руки. По-русски", — сказал защитник.
Дрисколл уточнил, что записи хранятся у него: иногда Бутина передавала пару страниц на встречах, иногда отправляла по почте. Юрист заверил, что все это переправят в Россию. Будет ли Мария писать книгу на основе этих заметок, это ее дело, добавил адвокат.
© РИА Новости / Михаил ТургиевАдвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл
Он также отметил, что условия содержания в Таллахасси существенно гуманней тех, что были в Александрии — тюрьме под Вашингтоном, где Бутина содержалась до вынесения приговора.
"Там (в первой тюрьме. — Прим. ред.) она была очень худая и выглядела обессиленной, что можно понять. Но думаю, что сейчас ей гораздо лучше", — отметил адвокат.
Он рассказал, что друзья Марии постоянно поддерживали максимум суммы на ее тюремном счете, что позволяло ей покупать доступные в заключении вещи, например mp3-плеер.
Также раз в неделю за семь долларов можно 45 минут общаться по видеосвязи. Это дало возможность ее родителям увидеть дочь хотя бы через интернет. Проще там и с посещениями. Например, на минувших выходных Марию навестили американские друзья.
Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной, иначе ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.
Мария Бутина
23 октября, 02:01РИА Новости
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаРоссияСШАВ мире
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25 октября, 07:49
Петя Грин
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