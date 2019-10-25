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РИА Новости

Кожемяко рассказал о работе по устранению последствий паводка в Приморье

03:36 25.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПаводок в Приморском крае
Паводок в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Паводок в Приморском крае. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Устранение последствий паводка в Приморском крае идет планово, часть восстановительных работ намечена на 2020 год, сообщил губернатор края Олег Кожемяко.
Четыре тайфуна в августе и начале сентября принесли в регион более трех месячных норм осадков - было подтоплено 47 населенных пунктов, 1,3 тысячи домов, более 7 тысяч придомовых территорий, 22 моста, 54 участка автомобильных дорог, более 100 сельхозпроизводств.
"Сообщение (транспортное – ред.) восстановлено. Непосредственно в домах идет работа: где-то сами жители должны ремонтировать свои дома, где-то, где большие разрушения или пострадали жители сильно, мы оказываем помощь… Идет плановая работа, часть ее будет в этом году сделана, часть - на следующий год", - рассказал Кожемяко РИА Новости.
Глава Приморья отметил, что компенсации пострадавшим от паводка сельхозпроизводителям выплатят, как только средства на это будут выделены. По его словам, уже организованы выплаты жителям, которые при разгуле стихии полностью или частично утратили имущество, потеряли урожай.
На просьбу уточнить, ожидают ли в регионе визит президента после окончания всех работ по ликвидации последствий паводка, Кожемяко отметил: "мы всегда ждем, но, я думаю, что, наверное, есть более пострадавшие (регионы), где действительно и температуры гораздо более низкие, и у людей просто не осталось жилья, вообще ничего".
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что фронт работ по ликвидации последствий паводков, затронувших ряд регионов страны, большой и должен быть развернут как можно скорее. Глава государства пообещал по завершении этой деятельности обязательно проверить результат.
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Олег КожемякоПриморский крайОбщество
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