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РИА Новости
РИА Наука

Модернизированную ракету "Ангара-А5М" можно будет запускать с Плесецка

03:33 25.10.2019
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкСтартовый комплекс "Ангара" на космодроме "Плесецк". Архивное фото
Стартовый комплекс Ангара на космодроме Плесецк. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Пуски модернизированной ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5М" при необходимости могут осуществляться с космодрома Плесецк, сообщил РИА Новости генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса) Сергей Кузнецов.
Ранее Кузнецов рассказал агентству, что первый старт ракеты "Ангара-А5М", которая заменит несоответствующую требованиям Минобороны РФ "Ангару-А5", будет осуществлен в конце 2024 года с космодрома Восточный.
"В настоящее время пуски ракеты-носителя "Ангара-А5М" планируются с космодрома Восточный, впрочем, конструкция данной ракеты-носителя будет позволять осуществлять ее пуски с космодрома Плесецк при необходимости", - сказал Кузнецов.
В сентябре вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" сказал, что ракета "Ангара-А5" не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик - Минобороны РФ. "Ангара-А5М" необходима для доведения грузоподъемности до прописанных в техническом задании требований Минобороны.
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"Ангара-А5М" по сравнению с "Ангарой-А5" будет использовать на первой ступени модернизированный двигатель РД-191М. Это позволит ей выводить с Восточного на низкую околоземную орбиту 27,7 тонны вместо 25 тонн, а на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) с использованием кислородно-водородного разгонного блока КВТК - 5,1 тонны вместо 4,2 тонны.
В декабре 2014 года с космодрома Плесецк был осуществлен первый пуск ракеты "Ангара-А5" с выведением макета спутника на геостационарную орбиту. В октябре источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что второй пуск "Ангары-А5" также с макетом спутника перенесен с конца 2019 года на первую половину 2020 года. Если пуск пройдет без замечаний, то на третьей "Ангаре-А5" планируется запустить спутник связи серии "Экспресс".
По данным Роскосмоса, в августе 2023 года с космодрома Восточный планируется первый пуск ракеты "Ангара-А5".
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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РИА НаукаПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Россия
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