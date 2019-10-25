Обновленный КоАП дополнят пунктами о жестоком обращении с животными

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Обновленный Кодекс об административных правонарушениях дополнят пунктами о жестоком обращении с животными, соответствующие предложения комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил в рабочую группу по подготовке КоАП, сообщил РИА Новости глава комитета Владимир Бурматов.

"Проблема в том, что у нас сейчас законодательство очень сильно отстает от базового закона "Об ответственном отношении к животным". Закон создает совершенно новые реалии отношений человека и животного, а остальное законодательство за ним катастрофически не успевает", - сказал Бурматов.

В связи с тем, что КоАП необходимо привести в соответствие с базовым законом, депутаты подготовили и направили в рабочую группу предложения о введении новых составов правонарушений. Бурматов отметил, что размер штрафов или возможность применения иных видов административного наказания еще будет обсуждаться.

Брошенные животные и нарушение содержания

"Мы предлагаем ввести в Административный кодекс наказания за оставление питомца, то есть за выброшенных животных. Если человек животное выкидывает, не передав его другому хозяину либо не передав в приют, если он его просто выбросил, он будет наказан", - рассказал Бурматов.

Также предлагается ввести административное наказание за нарушение требований по организации мероприятий с животными, которые помещены в приют.

"Это вообще новая сфера. Сейчас с животными в приютах можно вообще делать все что угодно, потому что это вообще никак не регламентируется. Мы предлагаем за несоблюдение требований, связанных с обращением животных в приютах, ввести административное наказание", - сказал глава комитета.

Он добавил, что соответствующие требования к приютам должно утвердить правительство подзаконным актом.

Кроме того, депутаты предлагают ввести наказания за нарушения требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях и их содержание для этих целей. По словам Бурматова, здесь министерство культуры также должно утвердить соответствующие требования - это вольеры, методы дрессировки, которые могут применяться, и прочее. Если это будет нарушено, то предлагается устанавливать административную ответственность.

Бои, натравливание животных и побои

Депутаты также предлагают ввести ответственность за организацию и проведение боев с участием животных.

"Сейчас это (в законодательстве) не отражено, равно как и натравливание животных на других животных и животных на человека. Тоже будет (устанавливаться) административная ответственность", - сказал Бурматов.

"Еще один состав - это покусы. Тоже сейчас проблема - возбудить дело по покусам. Крайне тяжело. Этот состав туда вводим. Если твоя собака кого-то покусала, и это не привело к тяжким телесным повреждениям или к смерти - а сейчас есть ответственность за причинение смерти или тяжкого вреда по неосторожности - если собака "цапнула" человека. За покусы и за порчу имущества тоже будет установлена ответственность", - рассказал глава комитета.

Кроме того, предлагается ввести состав правонарушения о жестоком обращении с животными, которое не попадает под уголовные статьи. Здесь предполагается установить ответственность в том случае, если человек не убил и не искалечил животное, но нанес ему побои.

Пропаганда и живодерский контент

В новом КоАП предлагается также установить ответственность за производство и распространение продукции со сценами жестокого обращения с животными.

Ранее Бурматов внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести возможность досудебной блокировки подобных сайтов.

"Мы сейчас внесли досудебную блокировку, а это (будет) наказание. Но это за распространение и производство - пропаганда жестокого обращения с животными, а также производство, показ и распространение такой продукции", - сказал Бурматов.