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РИА Новости

Японский министр, отвечающий за экономические связи с РФ, подал в отставку

03:25 25.10.2019 (обновлено: 09:34 25.10.2019)
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© AFP 2019 / Jiji PressМинистр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара общается с прессой в парламенте в Токио. 25 октября 2019
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара общается с прессой в парламенте в Токио. 25 октября 2019
© AFP 2019 / Jiji Press
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара общается с прессой в парламенте в Токио. 25 октября 2019
ТОКИО, 25 окт – РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, отвечающий также за вопросы экономического сотрудничества с Россией, подал в отставку, сообщил телеканал NHK.
Ранее в японских СМИ появилась информация, что в 2007 году его предвыборный штаб раздавал избирателям подарки – дыни и крабов. Оба эти продукта считаются в Японии деликатесами и ассоциируются с высокой ценой. На заседании парламентского комитета по бюджету министр Сугавара пообещал разобраться с тем, действительно ли происходила раздача подарков, а также выяснить, существовал ли у его бывшего секретаря специальный список, в соответствии с которым отправлялись дары.
Последней каплей стала публикация в еженедельном журнале в четверг, что секретарь министра в его избирательном округе передал пожертвование на похоронах одного из избирателей. Подобные пожертвования – часть буддистского похоронного обряда, они передаются семье покойного в специальном траурном конверте. Сумма зависит от желания дарителя и его отношений с покойным.
Утром в пятницу министр после заседания правительства объявил журналистам, что подал премьер-министру Синдзо Абэ прошение об отставке. Сообщается, что его пост может занять Хироси Кадзияма.
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