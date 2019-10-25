Японский министр, отвечающий за экономические связи с РФ, подал в отставку

Ранее в японских СМИ появилась информация, что в 2007 году его предвыборный штаб раздавал избирателям подарки – дыни и крабов. Оба эти продукта считаются в Японии деликатесами и ассоциируются с высокой ценой. На заседании парламентского комитета по бюджету министр Сугавара пообещал разобраться с тем, действительно ли происходила раздача подарков, а также выяснить, существовал ли у его бывшего секретаря специальный список, в соответствии с которым отправлялись дары.