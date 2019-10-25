Японский министр, отвечающий за экономические связи с РФ, подал в отставку

ТОКИО, 25 окт – РИА Новости. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, отвечающий также за вопросы экономического сотрудничества с Россией, подал в отставку, сообщил телеканал NHK.
Ранее в японских СМИ появилась информация, что в 2007 году его предвыборный штаб раздавал избирателям подарки – дыни и крабов. Оба эти продукта считаются в Японии деликатесами и ассоциируются с высокой ценой. На заседании парламентского комитета по бюджету министр Сугавара пообещал разобраться с тем, действительно ли происходила раздача подарков, а также выяснить, существовал ли у его бывшего секретаря специальный список, в соответствии с которым отправлялись дары.
Последней каплей стала публикация в еженедельном журнале в четверг, что секретарь министра в его избирательном округе передал пожертвование на похоронах одного из избирателей. Подобные пожертвования – часть буддистского похоронного обряда, они передаются семье покойного в специальном траурном конверте. Сумма зависит от желания дарителя и его отношений с покойным.
Утром в пятницу министр после заседания правительства объявил журналистам, что подал премьер-министру Синдзо Абэ прошение об отставке. Сообщается, что его пост может занять Хироси Кадзияма.