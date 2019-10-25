"Русал" за девять месяцев сохранил выпуск алюминия на прежнем уровне

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. ОК "Русал" за девять месяцев 2019 года произвела 2,809 миллиона тонн алюминия, что примерно соответствует уровню за аналогичный период прошлого года (2,81 миллиона тонн), следует из сообщения компании.

Продажи первичного алюминия и сплавов при этом выросли на 9,8%, до 3,069 миллиона тонн, средняя цена реализации алюминия (включает цену на Лондонской бирже металлов, региональную и продуктовую премии) в отчетный период составила 1,937 тысячи долларов за тонну, снизившись на 15,9%.

Объем производства глинозема в январе-сентябре уменьшился на 0,1%, до 5,808 миллиона тонн, добыча бокситов выросла на 18,7%, до 12,021 миллиона тонн, нефелиновой руды - снизилась на 8,8%, до 3,17 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки вырос на 5,1%, до 73 тысяч тонн.

В третьем квартале 2019 года выпуск алюминия увеличился относительно предыдущего квартала на 0,4%, до 942 тысяч тонн, глинозема — вырос на 2,1%, до 1,957 миллиона тонн. Добыча бокситов сократилась на 6,9%, до 3,948 миллиона тонн, нефелиновой руды — на 11,1%, до 1,017 миллиона тонн. Выпуск фольги и упаковки снизился на 1,9%, до 25 тысяч тонн. Продажи алюминия увеличились на 0,8%, до 1,091 миллиона тонн при средней цене реализации 1,896 тысячи долларов за тонну (снижение на 3,8%).

В том числе, как отметили в "Русале", продажи продукции с высокой добавленной стоимостью выросли на 3,9%, до 430 тысяч тонн, а доля такой продукции в общем объеме продаж в третьем квартале составила 40% против 38% кварталом ранее и 29% - в первом квартале 2019 года, когда свое влияние оказали дополнительные рыночные факторы, связанные с санкциями США.