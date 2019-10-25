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РИА Новости

Аналитик Moody's рассказал, когда может быть повышен рейтинг России

03:32 25.10.2019
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© AFP 2019 / Emmanuel DunandЛоготип рейтингового агентства Moody's
Логотип рейтингового агентства Moody's
© AFP 2019 / Emmanuel Dunand
Логотип рейтингового агентства Moody's . Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody's может повысить рейтинг России, если будут соблюдены некоторые ключевые условия, в том числе снижение восприимчивости к внешним шокам и улучшение показателей бюджетных доходов, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент, старший кредитный эксперт, ведущий аналитик по суверенному рейтингу России международного рейтингового агентства Moody's Эван Вольманн (Evan Wohlmann).
"У нас стабильный прогноз по суверенному рейтингу России, что означает, что имеется баланс между рисками повышения и понижения рейтинга", - отметил он. "Как мы указывали, среди факторов для повышения рейтинга - снижение восприимчивости к внешним шокам, дальнейшее улучшение буферов, таких как бюджетные доходы, дальнейшее улучшение показателей устойчивости к внешним шоками, которые мы измеряем, улучшение бюджетных возможностей", - сообщил эксперт.
"Я думаю, что дополнительными факторами, которые будут способствовать повышению рейтинга, будут избежание действий, которые увеличат внешнеполитическую напряженность, уменьшая вероятность возникновения таких потрясений, и, наконец, осуществление... экономических реформ, которые помогут повысить производительность перед лицом будущих демографических сложностей, и налогово-бюджетных реформ, которые помогут обеспечить госфинансирование", - добавил он.
Рейтинговое агентство Moody's
Вчера, 10:52РИА Новости
В Moody's считают, что нацпроекты ускорят темпы роста ВВП России
В настоящее время Moody's оценивает суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне "Baa3" со стабильным прогнозом. Агентство также считает, что Россия испытывает ряд экономических трудностей, из-за чего в среду понизило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1,2% с 1,6%, а в 2020 году оно ожидает роста экономики на 1,5%.
Вольманн отметил и влияние второго пакета санкций США против России по "делу Скрипалей", который был введен в августе. Документ, в частности, запрещает американским банкам участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях.
"В августе мы видели, что санкции распространились на суверенный долг, и эти санкции были более слабыми, чем ожидалось, чем общий консенсус. Но неожиданные сроки введения действительно указывали на степень непредсказуемости и сохранение рисков, связанных с санкциями. Таким образом, мы видим, что риски санкций являются характеристикой кредитного профиля России, и, как следствие, влияние этих санкций в основном негативно сказывается на долгосрочных перспективах роста или оказывает давление на долгосрочные перспективы роста", - пояснил он.
Рейтинговое агентство Moody's
В Moody's считают, что нацпроекты ускорят темпы роста ВВП России
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