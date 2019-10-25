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РИА Новости
РИА Наука

Ученый рассказал об уменьшении размеров озоновой дыры

03:18 25.10.2019
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© www.ogoniok.comОзоновая дыра
Озоновая дыра
© www.ogoniok.com
Озоновая дыра. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Озоновая дыра в 2019 году достигла минимального значения с 1982 года из-за экстремально высоких температур в стратосфере, фиксируемых в этом году, но это пока нельзя назвать последствиями изменения климата, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
Ученые NASA отметили рекордное сокращение размеров озоновой дыры над Антарктидой в сентябре этого года. Более того, дыра сохранила минимальные значения в октябре, хотя обычно в это время наблюдатели фиксировали рост ее размеров. На фоне этих данных появились сообщения о том, что изменение климата способствует сокращению озоновой дыры, что ставит под сомнение эффективность Монреальского протокола, по которому страны согласились с тем, что причина возникновения дыры антропогенная, и договорились о запрете выбросов фреонов.
"В этом году наблюдается достаточно теплая стратосфера, поэтому один из механизмов разрушения озона в высоких стратосферных облаках оказался фактически выключенным. Это и привело к высоким показателям озона и сокращению озоновой дыры. Однако эта ситуация характерна для этого года и не является фактом на все времена. Для определения взаимосвязи с климатом необходим, как минимум, 30-летний период", - отметил Киселев.
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Угроза Великого вымирания: чем заткнуть озоновую дырку?Человечество роет себе могилу. 25 сентября 1974 года американский журнал Science доказал: аэрозоли разрушают озоновый щит Земли. Панические настроения возникли сразу и усилились после того, как британцы открыли в Антарктиде озоновую дыру в 1000 км. Дыра росла.
Ученый добавил, что восстановление озонового слоя в большей степени следует связывать с успехом Монреальского протокола, который позволит прекратить промышленные выбросы фреонов в атмосферу - главного антропогенного фактора разрушения слоя озона.
"Фреоны попадают в атмосферу в результате выбросов, далее поднимаются в стратосферу и здесь под действием солнечного света выделяют атомы хлора, которые разрушают озоновый слой в силу реакции между озоном и хлором", - пояснил климатолог.
Киселев напомнил, что есть три причины разрастания озоновой дыры.
"Циркумполярный вихрь ограничивает доступ воздуха, богатого озоном, из более северных широт в южные; разрушение фреонов в атмосфере и специфические гетерогенные реакции. Эти реакции происходят в основном в стратосфере на частицах (пыли, каплях, снежинках). В этом году из-за повышенных температур в стратосфере не происходило образование облаков, которые содержат в себе эти частицы, так как образуются при очень низких температурах -80-85 градусов", - пояснил ученый.
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"Противники фреонной теории разрушения озона часто заявляют, что, может быть, природа сможет компенсировать воздействие человека. Однако мы можем опираться только на модели, которые описывают процесс, и они говорят о том, что выбросы фреонов разрушают озоновый слой и являются долгоиграющим важным фактором. Поэтому считать сокращение озоновой дыры в этом году результатом природной компенсации я бы не стал", - отметил Киселев.
Изначально Монреальский протокол 1987 года предусматривал замораживание производства пяти наиболее применяемых хлорфторуглеродов (ХФУ) и галонов на уровне 1986 года, а затем сокращение их производства на 20% к 1993 году и на 30% - к 1998 году. Документ ограничивал экспорт и импорт озоноразрушающих веществ (ОРВ), а также предполагал оказание помощи развивающимся странам по переводу промышленности на озонобезопасные вещества и технологии. По состоянию на сентябрь 2018 года сторонами Монреальского протокола являются 197 стран.
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