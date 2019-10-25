Ученый рассказал об уменьшении размеров озоновой дыры

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Озоновая дыра в 2019 году достигла минимального значения с 1982 года из-за экстремально высоких температур в стратосфере, фиксируемых в этом году, но это пока нельзя назвать последствиями изменения климата, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Ученые NASA отметили рекордное сокращение размеров озоновой дыры над Антарктидой в сентябре этого года. Более того, дыра сохранила минимальные значения в октябре, хотя обычно в это время наблюдатели фиксировали рост ее размеров. На фоне этих данных появились сообщения о том, что изменение климата способствует сокращению озоновой дыры, что ставит под сомнение эффективность Монреальского протокола, по которому страны согласились с тем, что причина возникновения дыры антропогенная, и договорились о запрете выбросов фреонов.

"В этом году наблюдается достаточно теплая стратосфера, поэтому один из механизмов разрушения озона в высоких стратосферных облаках оказался фактически выключенным. Это и привело к высоким показателям озона и сокращению озоновой дыры. Однако эта ситуация характерна для этого года и не является фактом на все времена. Для определения взаимосвязи с климатом необходим, как минимум, 30-летний период", - отметил Киселев.

Ученый добавил, что восстановление озонового слоя в большей степени следует связывать с успехом Монреальского протокола, который позволит прекратить промышленные выбросы фреонов в атмосферу - главного антропогенного фактора разрушения слоя озона.

"Фреоны попадают в атмосферу в результате выбросов, далее поднимаются в стратосферу и здесь под действием солнечного света выделяют атомы хлора, которые разрушают озоновый слой в силу реакции между озоном и хлором", - пояснил климатолог.

Киселев напомнил, что есть три причины разрастания озоновой дыры.

"Циркумполярный вихрь ограничивает доступ воздуха, богатого озоном, из более северных широт в южные; разрушение фреонов в атмосфере и специфические гетерогенные реакции. Эти реакции происходят в основном в стратосфере на частицах (пыли, каплях, снежинках). В этом году из-за повышенных температур в стратосфере не происходило образование облаков, которые содержат в себе эти частицы, так как образуются при очень низких температурах -80-85 градусов", - пояснил ученый.

"Противники фреонной теории разрушения озона часто заявляют, что, может быть, природа сможет компенсировать воздействие человека. Однако мы можем опираться только на модели, которые описывают процесс, и они говорят о том, что выбросы фреонов разрушают озоновый слой и являются долгоиграющим важным фактором. Поэтому считать сокращение озоновой дыры в этом году результатом природной компенсации я бы не стал", - отметил Киселев.