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РИА Новости

Кинолог рассказал о правильном рационе питания собак перед зимой

03:13 25.10.2019
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CC0 / petkation / Собака
Собака
CC0 / petkation /
Собака. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Владельцам собак, живущих на территории частных владений, в холодный период необходимо увеличить калорийность питания своих животных, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
"Зимой рацион собак, живущих на улице, должен быть более калорийным. Для собак, которые живут в квартирах, а на улицу выходят только на прогулку, можно ничего не менять. Кормить как обычно", - рассказал он, отвечая на вопрос, стоит ли изменять рацион питания собак к зиме.
Как-либо еще готовить собак к холодному периоду года не нужно, уверяет Голубев. "Если собака здорова и нормально упитана, ничего делать не требуется. Собака прекрасно адаптируется к смене времен года. Есть породы с очень короткой шерстью или вовсе без нее - нужно помнить, что они просто не приспособлены к жизни на улице в умеренных и северных широтах, их нужно держать в отапливаемом помещении", - сказал он.
Но даже такие породы вполне комфортно чувствуют себя во время прогулки, если имеют возможность активно двигаться.
"В сильные холода прогулки можно сократить. Нужно смотреть по собаке: как она себя ведет и чувствует", - сказал Голубев.
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