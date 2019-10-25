Кинолог рассказал о правильном рационе питания собак перед зимой

"Зимой рацион собак, живущих на улице, должен быть более калорийным. Для собак, которые живут в квартирах, а на улицу выходят только на прогулку, можно ничего не менять. Кормить как обычно", - рассказал он, отвечая на вопрос, стоит ли изменять рацион питания собак к зиме.

Как-либо еще готовить собак к холодному периоду года не нужно, уверяет Голубев. "Если собака здорова и нормально упитана, ничего делать не требуется. Собака прекрасно адаптируется к смене времен года. Есть породы с очень короткой шерстью или вовсе без нее - нужно помнить, что они просто не приспособлены к жизни на улице в умеренных и северных широтах, их нужно держать в отапливаемом помещении", - сказал он.