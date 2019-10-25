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РИА Новости
РИА Наука

Ученые установили причину смерти Александра Македонского

03:09 25.10.2019 (обновлено: 17:04 25.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПамятник Александру Македонскому на набережной в Салониках
Памятник Александру Македонскому на набережной в Салониках
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Памятник Александру Македонскому на набережной в Салониках. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Причиной смерти Александра Македонского был панкреонекроз, а не малярия, брюшной тиф или пневмония, как считалось ранее. К такому выводу пришли ученые из Университета Аристотеля в Греции, сообщает Sputnik Греция.
В ходе исследования, начавшегося еще в 1995 году, специалисты тщательно проанализировали симптомы болезни и последние дни македонского царя, описанные античными историками.
Античная мозаика с изображением Александра Македонского
13 июня, 12:11Радио Sputnik
Завоеватель Александр Македонский. Историческая память очень изменчиваТринадцатого июня 323 года до н.э. умер Александр Македонский. В этот день вспоминаем о великом полководце, чье мастерство и спустя почти 2500 лет изучается в военных академиях по всему миру.
По словам автора исследования, почетного профессора медицины, доктора Томаса Герасимидиса, причиной смерти Александра стал тяжелый сепсис, вызванный острым панкреонекрозом. Это заболевание, в свою очередь, развилось из-за желчнокаменной болезни, а также пристрастия полководца к тяжелой пище и алкоголю, считает профессор.
"Начало симптомов характеризовалось сильной болью в животе после обильной еды и вина, сопровождаемой лихорадкой и ежедневным прогрессирующим ухудшением в течение 14 дней”, — говорится в исследовании.
При этом после анализа работ древнегреческих историков Герасимидис отверг другие версии смерти Александра, включая малярию, пневмонию, брюшной тиф, а также лихорадку Западного Нила.
Александр Македонский — царь Македонии из династии Аргеадов, выдающийся полководец и завоеватель, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти.
Луксор
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РИА НаукаАлександр МакедонскийГрецияВ мире
Популярные комментарии
Ну это уже неизвестно, а вот если бы не пагубные привычки Горбачева и Ельцина- мир точно бы был другим!!!😩😩😩
25 октября, 06:09
Феликс Дзерж.
6320004
Ну да, ученые уже диагнозы по сплетням ставят...😡😡😡
25 октября, 06:07
Феликс Дзерж.
820021
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