Ученые установили причину смерти Александра Македонского

Завоеватель Александр Македонский. Историческая память очень изменчива Тринадцатого июня 323 года до н.э. умер Александр Македонский. В этот день вспоминаем о великом полководце, чье мастерство и спустя почти 2500 лет изучается в военных академиях по всему миру.