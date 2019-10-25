Опрос: две трети москвичей добираются на работу общественным транспортом

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Две трети (67%) жителей Москвы и порядка 56% в Санкт-Петербурге добираются до работы общественным транспортом и тратят на дорогу около часа, выяснил сервис по поиску работы SuperJob (исследование имеется в распоряжении РИА Новости).

Как показал опрос, добираться до работы общественным транспортом предпочитает большинство работников из Москвы и Санкт-Петербурга (67 и 56% соответственно). Поездки на личном авто в приоритете у работников из Екатеринбурга и Красноярска (52 и 51%).

По данным SuperJob, за пять лет число сотрудников, использующих общественный транспорт для поездок на работу, существеннее всего увеличилось в Новосибирске и Тюмени. Доля работников, использующих личный транспорт, с 2014 года снизилась практически во всех мегаполисах, кроме Волгограда и Саратова.

Меньше всего времени на путешествие до работы в общественном транспорте, как показало исследование, тратят жители Тольятти и Ульяновска (в среднем 35 и 37 минут). Быстрее всего на своей машине приезжают на работу жители Сочи и Тольятти (за 23 и 25 минут соответственно).

Для москвича предел мечтаний — добраться до работы хотя бы за 27 минут. А вот в реальности маршрут на общественном транспорте отнимает более часа. Идеальное время для петербуржца — 24 минуты, по факту – чуть меньше часа. Жители Красноярска и Хабаровска считают, что в дороге на работу надо проводить не более 15 минут ежедневно.