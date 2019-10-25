Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-25T03:07Z
https://ria.ru/20191025/1560196135.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153246/76/1532467648_0:41:1500:885_1036x0_80_0_0_5443e7bfa4994fa486d77093e732046a.jpg
РИА Новости

Опрос: две трети москвичей добираются на работу общественным транспортом

03:07 25.10.2019
589
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПассажиры в салоне автобуса. Архивное фото
Пассажиры в салоне автобуса. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Две трети (67%) жителей Москвы и порядка 56% в Санкт-Петербурге добираются до работы общественным транспортом и тратят на дорогу около часа, выяснил сервис по поиску работы SuperJob (исследование имеется в распоряжении РИА Новости).
Как показал опрос, добираться до работы общественным транспортом предпочитает большинство работников из Москвы и Санкт-Петербурга (67 и 56% соответственно). Поездки на личном авто в приоритете у работников из Екатеринбурга и Красноярска (52 и 51%).
По данным SuperJob, за пять лет число сотрудников, использующих общественный транспорт для поездок на работу, существеннее всего увеличилось в Новосибирске и Тюмени. Доля работников, использующих личный транспорт, с 2014 года снизилась практически во всех мегаполисах, кроме Волгограда и Саратова.
Меньше всего времени на путешествие до работы в общественном транспорте, как показало исследование, тратят жители Тольятти и Ульяновска (в среднем 35 и 37 минут). Быстрее всего на своей машине приезжают на работу жители Сочи и Тольятти (за 23 и 25 минут соответственно).
Для москвича предел мечтаний — добраться до работы хотя бы за 27 минут. А вот в реальности маршрут на общественном транспорте отнимает более часа. Идеальное время для петербуржца — 24 минуты, по факту – чуть меньше часа. Жители Красноярска и Хабаровска считают, что в дороге на работу надо проводить не более 15 минут ежедневно.
Опрос SuperJob прошел в 23 населенных пунктах России с 9 сентября по 14 октября 2019 года. К исследованию привлекалось экономически активное население старше 18 лет, имеющее постоянную работу. Размер выборки – по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов.
Пассажиры автобуса
17 октября, 03:23РИА Новости
Исследование: 30% россиян ежедневно пользуются общественным транспортом
201001
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Озоновая дыра
Ученый рассказал об уменьшении размеров озоновой дыры
РИА
Новости
Калабрия - административный регион в Италии
В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
Бурый медведь
В Кузбассе медведь задрал охотника
Смог в Москве
В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана
Лента
новостей
Дикого кабана спасли работники Подольского территориального управления ГКУ МО Мособлпожспас
В Подмосковье спасли упавшего в заброшенный колодец детеныша кабана
Багаж туристов в аэропорту
Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году
Московский осенний мотофестиваль
В Москве попросили мотоциклистов убрать свои транспортные средства до весны
Сейсмограф. Архивное фото
В Индонезии произошло землетрясение
Паводок в Хабаровском крае
Территорию Николаевска-на-Амуре полностью освободили от паводковых вод
Птенцы степного орла в гнезде
Орнитологи собрали более 100 тысяч рублей на слежку за степными орлами
Ключевская сопка
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В тюменском селе запретили ловить рыбу из-за вспышки гаффской болезни
Стартовый комплекс Ангара на космодроме Плесецк. Архивное фото
Модернизированную ракету "Ангара-А5М" можно будет запускать с Плесецка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:19В Киеве проверят связь между стрельбой в Харькове и убийством Вороненкова
19:18ЕАЭС подписал соглашение о свободной торговле с Сербией
19:16Зеленский подписал закон о лишении депутатов компенсаций за прогулы
19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
19:14В Мексике у границы с США обнаружили останки 13 человек
19:12Военная полиция России провела патрулирование границы Сирии с Турцией
19:07Поклонская прокомментировала готовность Киева к переговорам по Крыму
19:07В Харькове при перестрелке погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова
19:06В Мосгордуме готовы обсуждать изменения в избирательное законодательство
19:04В Казахстане заявили об отсутствии развития взаимной торговли в ЕАЭС
19:03В Уругвае россиянина отправили под домашний арест по делу наркобарона
19:03В Белоруссии назвали построение единых рынков с Россией непростой задачей
18:55"Малая группа" обсудила соглашения Турции c США и Россией по Сирии
18:53В Нижнем Новгороде три человека пострадали в ДТП с грузовиком и трамваем
18:51Премьер Киргизии призвал государства ЕАЭС к взаимным уступкам
18:50Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций нидерландским судом
18:48В Мосгортрансе назвали возможную причину крупного ДТП в Москве
18:47В "дочке" РЖД рассказали о решении проблем пассажиров в онлайн-режиме
18:47Источник рассказал о переговорах России и Турции по поставкам Су-35
18:41На улице Производственная в Москве заблокировали движение из-за ДТП
Лента новостейМолния