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РИА Новости

РСПП и Минфин договорились облегчить получение налогового резидентства

03:30 25.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВЕРОНА (Италия), 25 окт - РИА Новости. РСПП и Минфин договорились об изменении условий налогового резидентства РФ; желающие стать налоговыми резидентами России получат облегченный режим и дополнительные возможности, заявил РИА Новости глава РСПП Александр Шохин в кулуарах Евразийского экономического форума.
В начале октября Минфин РФ среди мер по стимулированию инвестиций в России предложил сократить до 90 дней срок нахождения в РФ для признания налогоплательщика налоговым резидентом страны, а также снизить ставку НДФЛ для физических лиц, которые не являются налоговыми резидентами РФ, до уровня, по которому налог платят российские налоговые резиденты - 13%.
Позднее первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что решение по этому вопросу будет принято только после обсуждения инициативы с бизнесом.
"Мы договорились с Минфином и лично с Силуановым по поводу резидентства", - сообщил Шохин.
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1 октября, 12:57РИА Новости
Минфин предложил снизить до 13% ставку НДФЛ для нерезидентов
Сейчас для сохранения или приобретения статуса налогового резидента РФ надо находиться на территории России не менее 183 дней в течение календарного года. Для налоговых резидентов в России действует ставка подоходного налога в 13%, а для нерезидентов, которые получают доход от источника в РФ - 30%, за исключением отдельных случаев, прописанных в Налоговом кодексе.
Замысел Минфина заключается в том, чтобы облегчить условия получения российского налогового резидентства, пояснил Шохин. "Мы предложили идею Минфина толковать именно таким образом: это предоставление дополнительных возможностей тем, кто хочет войти в российское налоговое резидентство, а вовсе не принуждение тех, кто работает в нынешнем режиме 183 дня и т.д.", - сказал он.
"Считаем, что должны быть облегченные режимы для тех, кто хочет войти в российское налоговое резидентство. Сейчас надо это технически это прописать. Понятно, что речь идет не о большом каком-то количестве налогоплательщиков, но если таковые есть, надо им дать возможность", - добавил глава РСПП.
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