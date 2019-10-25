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РИА Новости
Война в Сирии

Турция сохранит право бороться с оставшимися террористами на севере Сирии

02:42 25.10.2019 (обновлено: 02:49 25.10.2019)
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© AP Photo / Emrah GurelТурецкие военные недалеко от границы с Сирией
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
© AP Photo / Emrah Gurel
ООН, 25 окт - РИА Новости. Турция оставляет за собой право на борьбу с террористами, которые могли остаться после проведения операции "Источник мира" на севере Сирии, заявил на заседании Совбеза ООН турецкий постпред при ООН Феридун Синирлиоглу.
"Турция оставляет за собой право на самооборону от террористических элементов, которые могли остаться в зоне операции "Источник мира", - сказал Синирлиоглу.
По его словам, борьба Турции с терроризмом будет всегда проводиться в соответствии с международным гуманитарным правом.
"Как неоднократно указывал президент Эрдоган, Турция не может и не будет терпимой к каким-либо террористическим действиям у своих границ. Террористические организации могут брать различные названия и принимать различные формы, могут принимать всевозможные стратегии, но наша бдительность по отношению к террористам останется прежней. Наша приверженность (борьбе с террористами - ред.) не дрогнет ни на мгновение", - добавил он.
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Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
РФ и Турция во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииОперация турецкой армии на севере СирииСовет Безопасности ООНТурцияСирияВ мире
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