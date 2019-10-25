США и страны Южной Америки заявили, что могут не признать выборы в Боливии

МЕХИКО, 25 окт - РИА Новости. Колумбийский МИД опубликовал совместное заявление США, Аргентины, Бразилии и Колумбии, выразивших озабоченность аномалиями в ходе подсчета голосов на президентских выборах в Боливии. Они призвали провести второй тур и заявили, что могут не признать результаты первого.

По данным верховного избирательного суда Боливии по итогам подсчёта 99,94% голосов, идущий на четвертый срок Моралес набирает 47,07%, обходя на 10,56% своего соперника Карлоса Месу (36,51%). Для победы в первом туре необходимо преимущество минимум в 10%. Наблюдатели и оппозиция сомневаются в честности подсчета.

"Аргентина, Бразилия, Колумбия и Соединенные Штаты вместе с международным демократическим сообществом признают только результаты, которые действительно отражают волю боливийского народа", - говорится в заявлении "об аномалиях в ходе президентских выборов", опубликованном на сайте министерства.

Страны подчеркивают глубокую озабоченность аномалиями в ходе избирательного процесса и призывают в случае невозможности должной проверки результатов первого тура провести второй между Моралесом и Месой.