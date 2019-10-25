"Не помогает ничего": Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Актриса Александра Яковлева в интервью порталу Актриса Александра Яковлева в интервью порталу Teleprogramma.pro прокомментировала сообщения о заболевании Анастасии Заворотнюк, рассказав о собственном опыте борьбы с онкологией.

В августе СМИ опубликовали сообщения о том, что Заворотнюк страдает от онкологического заболевания. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. По данным СМИ, в начале октября Заворотнюк выписали из клиники.

Яковлева заявила, что сейчас многие люди боятся онкологических заболеваний. При этом она отметила, что известность не всегда может помочь в данной ситуации, призвав "держать кулаки" за Заворотнюк.

"Не помогает ничего — ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься", — пояснила она.

При этом Яковлева поделилась собственным опытом борьбы с тяжким недугом. "Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста. До этого момента я умирала", - добавила актриса.