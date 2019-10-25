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РИА Новости

"Не помогает ничего": Яковлева прокомментировала слухи о болезни Заворотнюк

02:11 25.10.2019
181175
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Актриса Александра Яковлева в интервью порталу Teleprogramma.pro прокомментировала сообщения о заболевании Анастасии Заворотнюк, рассказав о собственном опыте борьбы с онкологией.
В августе СМИ опубликовали сообщения о том, что Заворотнюк страдает от онкологического заболевания. Не уточняя источник информации, продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. По данным СМИ, в начале октября Заворотнюк выписали из клиники.
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
15 октября, 11:59РИА Новости
В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни
Яковлева заявила, что сейчас многие люди боятся онкологических заболеваний. При этом она отметила, что известность не всегда может помочь в данной ситуации, призвав "держать кулаки" за Заворотнюк.
"Не помогает ничего — ни деньги, ни связи. Ничего не поможет, если ты сам не поймешь, в каком состоянии ты находишься", — пояснила она.
При этом Яковлева поделилась собственным опытом борьбы с тяжким недугом. "Мне просто повезло, что я нашла своего гениального специалиста. До этого момента я умирала", - добавила актриса.
В 80-е годы Яковлева была одной из самых популярных актрис советского кинематографа. Она сыграла в таких фильмах, как "Экипаж", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов". В мае этого года актриса рассказала СМИ, что на протяжении нескольких лет борется с онкологическим заболеванием.
Анастасия Заворотнюк
22 октября, 16:38РИА Новости
Ягудин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
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Анастасия ЗаворотнюкРоссияОбщество
Популярные комментарии
😡😡Я все понимаю, что она известная актриса, но 340 новостей о ней за год, из которых 79 только в октябре, это уже явно перебор. Личной блог какой-то 😡😡...
25 октября, 05:37
Феликс Дзерж.
2300016
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