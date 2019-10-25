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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Песков объяснил списание $20 миллиардов долга странам Африки

01:58 25.10.2019 (обновлено: 05:37 25.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Благодаря списанию африканским странам долгов более чем на 20 миллиардов долларов, Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, теперь компании могут работать на взаимовыгодной основе, увеличивать товарооборот, зарабатывать деньги. Это влечет за собой большую занятость, экспансию на мировые рынки, а также новые поступления в российский бюджет.
Пресс-секретарь президента напомнил, что долги были списаны давно, а не в последние дни. В 1996 году Всемирный банк и Международный валютный фонд инициировали программу по облегчению долгового бремени африканских государств, к которой присоединилась и Москва, пояснил он.
Песков добавил, что эти задолженности были "эфемерные, невозвратные", и их можно было считать долгами "для галочки".
О списании 20 миллиардов долларов долгов странам Африки сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании экономического форума "Россия – Африка". Он отметил, что Россия участвует в инициативе "по облегчению долгового бремени стран Африки.
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Разница отношений

Действия Советского Союза на Африканском континенте были продиктованы идеологическими соображениями или логикой геополитической борьбы в мире, а отношения России и стран Африки должны быть основаны на общих ценностях, заявил президент России Владимир Путин на рабочем завтраке с лидерами африканских стран, который состоялся в рамках саммита "Россия-Африка".
Президент отметил, что Россия и страны Африки заинтересованы в поступательном развитии российско-африканских отношений, причем по всем направлениям, и готовы и далее сообща укреплять взаимовыгодное сотрудничество.
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Форум "Россия-Африка"

Форум проходил 23–24 октября в Сочи. Всего на него были приглашены главы 52 африканских стран. В ходе саммита между Россией и странами Африки были подписаны соглашения на общую сумму более 800 миллиардов рублей.
По словам советника российского президента Антона Кобякова, всего было заключено более 50 контрактов.
Экономический форум и саммит Россия – Африка вызвали огромный интерес у мирового сообщества, отметил Кобяков. Участниками стали более шести тысяч делегатов из 104 стран, в том числе главы более 40 африканских государств. Также в дни форума проходит выставка, на которой представлены перспективные отрасли для сотрудничества России и стран Африки.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАнтон КобяковДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияЭкономика
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