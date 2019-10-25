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РИА Новости
Культура

Один из создателей "Голубого огонька" умер в своей студии

01:17 25.10.2019 (обновлено: 10:49 25.10.2019)
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© RecConTiКонстантин Титар
Константин Титар
© RecConTi
Константин Титар. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Советский и российский композитор Константин Титар, принимавший участие в создании программ "Голубой огонек" и "Утренняя почта", умер на 81-м году жизни. Об этом телеканалу "360" рассказала вдова композитора Тамара Титар.
"Прощание будет завтра, 25 октября, в морге в Королеве. Сердце (остановилось. — Прим. ред.) неожиданно совершенно. Сидел, отдыхал — и все", — рассказала женщина.
По данным "МК", Титар умер 23 октября в своей студии звукозаписи в подмосковном Королеве. Тело композитора обнаружила его коллега, которая приехала туда для записи песен.
Титар много лет проработал музыкальным редактором Главной музыкальной редакции Центрального телевидения СССР, он принял участие в создании многих популярных телепередач. В течение двух лет композитор руководил Государственным эстрадным оркестром РСФСР.
Композитор Гия Канчели
2 октября, 09:53Радио Sputnik
Умер композитор Гия Канчели, написавший музыку к "Мимино" и "Кин-дза-дза"
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КультураКонстантин ТитарРоссия
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