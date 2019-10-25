ЕС призвал власти Боливии провести второй тур президентских выборов

"Евросоюз полностью разделяет оценку ОАГ, полагающей, что власти Боливии должны отрегулировать процесс подсчета голосов, и лучшим вариантом для этого был бы второй тур, который восстановил бы доверие и обеспечил полное уважение демократического выбора, сделанного народом страны", - говорится в заявлении представителя дипломатической службы ЕС Майи Косьянчич.