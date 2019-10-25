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РИА Новости

ЕС призвал власти Боливии провести второй тур президентских выборов

01:17 25.10.2019
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© REUTERS / Manuel ClaureПрезидент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
© REUTERS / Manuel Claure
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Евросоюз призвал власти Боливии к проведению второго тура президентских выборов для восстановления доверия к избирательному процессу.
Ранее миссия наблюдателей Организации американских государств (ОАГ) также призвала власти Боливии провести второй тур голосования, отмечая нарушения в ходе выборов и неравенство условий кандидатов.
"Евросоюз полностью разделяет оценку ОАГ, полагающей, что власти Боливии должны отрегулировать процесс подсчета голосов, и лучшим вариантом для этого был бы второй тур, который восстановил бы доверие и обеспечил полное уважение демократического выбора, сделанного народом страны", - говорится в заявлении представителя дипломатической службы ЕС Майи Косьянчич.
Согласно информации на сайте верховного избирательного суда, после подсчета 99,16% голосов избирателей Моралес набирает 46,98%, обходя на 10,4% своего соперника Карлоса Месу, за которого отдали голоса 36,58% избирателей. Эти данные показывают наличие у Моралеса преимущества в 10%, которое необходимо для победы в первом туре.
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