Штат Массачусетс подал в суд на Exxon Mobil по делу о климатических рисках

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американский штат Массачусетс подал в суд на нефтяную компанию Exxon Mobil по делу об утаивании информации о климатических рисках, передает агентство Рейтер.

Генеральный прокурор штата Мора Хили подала иск сразу после того, как нефтяной гигант проиграл судебное разбирательство, в ходе которого пытался отменить или отложить процесс.

В октябре 2018 года судебный иск с аналогичными обвинениями против Exxon Mobil подал генпрокурор штата Нью-Йорк.