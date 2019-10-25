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РИА Новости

Штат Массачусетс подал в суд на Exxon Mobil по делу о климатических рисках

01:16 25.10.2019
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© AP Photo / Reed SaxonАмериканская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil
Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil
© AP Photo / Reed Saxon
Американская нефтегазовая корпорация Exxon Mobil. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Американский штат Массачусетс подал в суд на нефтяную компанию Exxon Mobil по делу об утаивании информации о климатических рисках, передает агентство Рейтер.
Генеральный прокурор штата Мора Хили подала иск сразу после того, как нефтяной гигант проиграл судебное разбирательство, в ходе которого пытался отменить или отложить процесс.
В октябре 2018 года судебный иск с аналогичными обвинениями против Exxon Mobil подал генпрокурор штата Нью-Йорк.
Прокуратуры Нью-Йорка и Массачусетса проводят расследование касательно того, вводила ли компания Exxon Mobil инвесторов и общественность в заблуждение, утаивая информацию о влиянии углеводородного топлива на риски изменения климата. Exxon опровергает эти обвинения.
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