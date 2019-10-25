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РИА Новости

Сенаторы призвали палату представителей США соблюсти процедуры импичмента

00:59 25.10.2019
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт - РИА Новости. Сенатор Линдси Грэм и лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл призвали палату представителей США проголосовать за инициирование официального запроса на импичмент перед тем, как начать расследование по импичменту президента Дональда Трампа, говорится в официальном аккаунте в Twitter Линдси Грэма.
"Резолюция Линдси Грэма-Макконнелла: призываем палату представителей до начала расследования по импичменту в отношении президента Трампа проголосовать за инициирование официального запроса на импичмент", - говорится в Twitter Грэма.
Ранее влиятельный республиканский сенатор Линдси Грэм на конференции для журналистов в четверг объявил о намерении представить в сенате резолюцию об осуждении того, как проходит процедура импичмента президента США Дональда Трампа. Автором данной резолюции вместе с Грэмом выступил лидер республиканского большинства Митч Макконнелл.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции по поводу введения законодательства для пресечения сексуальных домогательств на рабочем месте
Вчера, 22:51РИА Новости
Сенатор Линдси Грэм представит резолюцию, осуждающую импичмент Трампу
Грэм подчеркнул, что в начале процедуры были упущены важные шаги, которые делают импичмент опасным и нарушающим законодательные нормы США. В частности, республиканцам в конгрессе ограничен доступ к этому процессу. Грэм также подчеркнул, что ни одна из процедур, которая была проведена республиканцами в ходе запроса на импичмент экс-президента США Билла Клинтона, не была выполнена демократами.
Ранее лидеры республиканцев в палате представителей США Майкл Маккол, Джим Джордан и Девин Нуньес тоже пожаловались на закрытость процесса и в письме главе комитета палаты представителей по разведке Адаму Шиффу призвали информатора по делу об импичменте против президента Трампа дать публичные показания перед конгрессом.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 03:21РИА Новости
Информатора по делу об импичменте Трампа призвали публично дать показания
Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
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Импичмент Дональда ТрампаМитч МакконнеллЛиндси ГрэмДональд ТрампСШАВ мире
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