Премьер Ирака на фоне протестов пообещал изменить закон о выборах

ДАМАСК, 25 окт – РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди в телевизионном обращении в ночь на пятницу заявил на фоне возобновившихся протестов, что на следующей неделе состоятся перестановки в кабинете министров и будут внесены изменения в закон о выборах.

Протестные акции возобновились в Багдаде после нескольких недель перерыва, демонстранты собрались на центральной площади Тахрир, атмосфера пока спокойная.

"На следующей неделе мы проведем перестановки в кабинете министров", - заявил премьер в обращении, которое ттранслировали арабские телеканалы.

Он отметил, что отставка всего правительства в данный момент повергнет страну в пучину хаоса.

"Мы также предоставим изменения в нынешний закон о выборах и пересмотрим роль Избирательной комиссии", - подчеркнул премьер.

Кроме того, министр объявил о сокращении на 50% зарплат чиновников высоких уровней, в том числе министров и президента, а также об изучении возможных изменений в конституции, благодаря которым возможно будет, в том числе, уменьшить число парламентариев.

Ирак также планирует созвать региональную конференцию с участием соседних стран, "чтобы отдалить Ирак от региональных конфликтов", заявил премьер.

Подразделения МВД Ирака были приведены в четверг в повышенную готовность во всех провинциях страны перед ожидаемым возобновлением демонстраций в пятницу.

Протесты, сопровождающиеся ожесточенными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками служб безопасности, начались 1 октября в Багдаде и охватили впоследствии не только столицу, но и несколько провинций на юге страны – Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит и Кадисию. Согласно опубликованному 22 октября докладу иракской специальной комиссии по расследованию гибели людей на демонстрациях, в ходе этих столкновений погибли по меньшей мере 149 мирных жителей и восемь сотрудников служб безопасности, около 3500 человек пострадали.

В докладе отмечается, что использование боевого оружия и чрезмерное применение силы привели к жертвам среди демонстрантов. Были проведены перестановки в руководстве органов безопасности ряда провинций, где разгорелись протесты.