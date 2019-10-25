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РИА Новости

Премьер Ирака на фоне протестов пообещал изменить закон о выборах

00:52 25.10.2019
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© AP Photo / Hadi MizbanИрак
Ирак
© AP Photo / Hadi Mizban
Ирак. Архивное фото
ДАМАСК, 25 окт – РИА Новости. Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди в телевизионном обращении в ночь на пятницу заявил на фоне возобновившихся протестов, что на следующей неделе состоятся перестановки в кабинете министров и будут внесены изменения в закон о выборах.
Протестные акции возобновились в Багдаде после нескольких недель перерыва, демонстранты собрались на центральной площади Тахрир, атмосфера пока спокойная.
"На следующей неделе мы проведем перестановки в кабинете министров", - заявил премьер в обращении, которое ттранслировали арабские телеканалы.
Он отметил, что отставка всего правительства в данный момент повергнет страну в пучину хаоса.
"Мы также предоставим изменения в нынешний закон о выборах и пересмотрим роль Избирательной комиссии", - подчеркнул премьер.
Кроме того, министр объявил о сокращении на 50% зарплат чиновников высоких уровней, в том числе министров и президента, а также об изучении возможных изменений в конституции, благодаря которым возможно будет, в том числе, уменьшить число парламентариев.
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Ирак также планирует созвать региональную конференцию с участием соседних стран, "чтобы отдалить Ирак от региональных конфликтов", заявил премьер.
Подразделения МВД Ирака были приведены в четверг в повышенную готовность во всех провинциях страны перед ожидаемым возобновлением демонстраций в пятницу.
Протесты, сопровождающиеся ожесточенными столкновениями между демонстрантами и сотрудниками служб безопасности, начались 1 октября в Багдаде и охватили впоследствии не только столицу, но и несколько провинций на юге страны – Наджаф, Майсан, Зи-Кар, Бабил, Васит и Кадисию. Согласно опубликованному 22 октября докладу иракской специальной комиссии по расследованию гибели людей на демонстрациях, в ходе этих столкновений погибли по меньшей мере 149 мирных жителей и восемь сотрудников служб безопасности, около 3500 человек пострадали.
В докладе отмечается, что использование боевого оружия и чрезмерное применение силы привели к жертвам среди демонстрантов. Были проведены перестановки в руководстве органов безопасности ряда провинций, где разгорелись протесты.
Протесты временно прекратились в середине октября на период паломничества к святым местам на юге Ирака, однако в предстоящую пятницу должны возобновиться. Демонстранты требуют отставки правительства, а также улучшения условий жизни, решения проблем в сфере здравоохранения, образования и на рынке труда, борьбы с коррупцией.
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