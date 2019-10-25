Мария Бутина вернется в Москву 26 октября

ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Россиянка Мария Бутина прибудет в Москву утром 26 октября после освобождения из американской тюрьмы, говорится в распространенном в пятницу заявлении российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

"Двадцать пятого октября Мария будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси, штат Флорида, в миграционный центр в городе Майами, откуда в тот же день она вылетит в Москву", - говорится в сообщении.

Такую информацию российским дипломатам предоставил госдепартамент США в ответ на неоднократные запросы о процедуре возвращения россиянки.

"На этом, мы очень надеемся, закончится самый тяжелый этап в жизни россиянки. Желаем ей скорейшего воссоединения с родными и близкими, восстановления сил после выпавших на ее долю нелегких испытаний", - добавил посол.

Марию Бутину задержали в США в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Она признала себя виновной в этом, иначе ей бы грозило многолетнее тюремное заключение.