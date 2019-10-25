Земан призвал чешскую контрразведку перестать искать мифических "шпионов"

ПРАГА, 25 окт – РИА Новости. Чешской Службе безопасности и информации (СБИ, контрразведке) следовало бы заняться расследованием экономических преступлений и борьбой с коррупцией вместо поисков мифических российских и китайских "шпионов", заявил президент Милош Земан, выступая по Чешской Службе безопасности и информации (СБИ, контрразведке) следовало бы заняться расследованием экономических преступлений и борьбой с коррупцией вместо поисков мифических российских и китайских "шпионов", заявил президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov

Правительство Чехии четвертый год подряд предлагает Земану повысить главу СБИ Михала Коуделку до звания бригадного генерала в связи с очередной годовщиной образования страны, но президент отказывается.

"Я сказал господину премьеру: пусть господин Коуделка вместо фиктивной погони за российскими и китайскими шпионами займется экономическими преступлениями в Чехии", - сказал Земан.

По его словам, документы СБИ свидетельствуют о том, что российским и китайским "шпионам" посвящено 90% деятельности контрразведки.

В понедельник Коуделка, выступая на международной конференции по безопасности в Праге, рассказал, что в 2018 году СБИ совместно с Национальным управлением по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) "разбили и уничтожили" шпионскую сеть, которую якобы пыталась создать в Чехии российская Федеральная служба безопасности (ФСБ). По его утверждению, сеть финансировалась из Москвы и посольства России в Чехии, ее целью якобы была атака на цели в Чехии и на ее зарубежных партнеров.

В российском посольстве в ответ заявили, что эта информация "не имеет ничего общего с действительностью".