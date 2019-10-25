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РИА Новости

Земан призвал чешскую контрразведку перестать искать мифических "шпионов"

00:37 25.10.2019 (обновлено: 05:16 25.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМилош Земан
Милош Земан
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Милош Земан. Архивное фото
ПРАГА, 25 окт – РИА Новости. Чешской Службе безопасности и информации (СБИ, контрразведке) следовало бы заняться расследованием экономических преступлений и борьбой с коррупцией вместо поисков мифических российских и китайских "шпионов", заявил президент Милош Земан, выступая по TV Barrandov.
Правительство Чехии четвертый год подряд предлагает Земану повысить главу СБИ Михала Коуделку до звания бригадного генерала в связи с очередной годовщиной образования страны, но президент отказывается.

"Я сказал господину премьеру: пусть господин Коуделка вместо фиктивной погони за российскими и китайскими шпионами займется экономическими преступлениями в Чехии", - сказал Земан.

По его словам, документы СБИ свидетельствуют о том, что российским и китайским "шпионам" посвящено 90% деятельности контрразведки.
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24 ноября 2018, 21:01РИА Новости
Глава МИД Чехии назвал Россию "угрозой" для ЕвросоюзаТомаш Петршичек счел Москву "опасной" из-за "распространения дезинформации". При этом никаких подтверждений своим словам дипломат не привел.
В понедельник Коуделка, выступая на международной конференции по безопасности в Праге, рассказал, что в 2018 году СБИ совместно с Национальным управлением по борьбе с оргпреступностью (НУБОП) "разбили и уничтожили" шпионскую сеть, которую якобы пыталась создать в Чехии российская Федеральная служба безопасности (ФСБ). По его утверждению, сеть финансировалась из Москвы и посольства России в Чехии, ее целью якобы была атака на цели в Чехии и на ее зарубежных партнеров.
В российском посольстве в ответ заявили, что эта информация "не имеет ничего общего с действительностью".
Земан в четверг в своем выступлении вспомнил заявление российских дипломатов. "Заметьте, это (сообщение главы контрразведки) российское посольство с усмешкой опровергло. А я говорю, что если бы так действительно было, так почему мы никого не выслали?" - отметил чешский президент.
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Милош ЗеманКитайЧехияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Один из самых адекватных руководителей страны! Как бы ни сглазить)))
25 октября, 06:02
salivina
2120000
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