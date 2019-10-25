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РИА Новости

США продлили санкции по бондам PDVSA

00:32 25.10.2019
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© AP PhotoНефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela
© AP Photo
Нефтехранилище компании Petroleos de Venezuela. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Министерство финансов США объявили в четверг о продлении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA, включая операции с бондами компании, 50% которых гарантированы Citgo Holding Inc., следует из документа распространенного ведомством в четверг.
Эти санкции ранее были введены до 24 октября 2019 года.
"По этой лицензии минимум до 22 января 2020 года все запрещены транзакции, разрешения на финансирование 8,5% облигаций Petro de Venezuela, S. A. 2020", - говорится в документе ведомства.
США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. Часть этих обязательств PDVSA обеспечены контрольным пакетом акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo. Так что если PDVSA не выплатит купон в срок, у держателей облигаций появится возможность заявить права на Citgo - важнейший венесуэльский актив в США.
На конец 2018 года у Citgo было около 1 миллиарда долларов ликвидности, однако компания может столкнуться с финансовыми проблемами, если ее поставщики будут требовать предоплату на фоне политической неопределенности. Как сообщали ранее источники издания Wall Street Journal, Citgo Petroleum рассматривает возможность банкротства для защиты своих операций на фоне политического кризиса в Венесуэле, сообщалось ранее.
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