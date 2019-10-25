США продлили санкции по бондам PDVSA

ВАШИНГТОН, 25 окт – РИА Новости. Министерство финансов США объявили в четверг о продлении санкций в отношении венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA, включая операции с бондами компании, 50% которых гарантированы Citgo Holding Inc., следует из документа распространенного ведомством в четверг.

Эти санкции ранее были введены до 24 октября 2019 года.

"По этой лицензии минимум до 22 января 2020 года все запрещены транзакции, разрешения на финансирование 8,5% облигаций Petro de Venezuela, S. A. 2020", - говорится в документе ведомства.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретив сделки с ними. Часть этих обязательств PDVSA обеспечены контрольным пакетом акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo. Так что если PDVSA не выплатит купон в срок, у держателей облигаций появится возможность заявить права на Citgo - важнейший венесуэльский актив в США.