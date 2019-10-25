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РИА Новости

В Симферополе выберут нового мэра

00:20 25.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГород Симферополь в Крыму
Город Симферополь в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Город Симферополь в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Депутаты городского совета Симферополя выберут в пятницу нового мэра, сообщили в пресс-центре парламента.
Ранее депутаты удовлетворили заявление главы администрации Симферополя Натальи Маленко о досрочном сложении полномочий.
"По результатам конкурса определят двух победителей. После этого депутатский корпус рассмотрит на сессии горсовета, которая состоится в этот же день, две кандидатуры и примет решение о назначении одного из претендентов на должность главы администрации", - сказали в пресс-центре.
В конкурсе примут участие девять человек, в том числе предыдущая глава администрации Маленко. В числе претендентов также министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов, глава госкомитета по государственной регистрации и кадастру республики Александр Спиридонов, директор городских парков Антон Якулевич.
Конкурс будет транслировать в прямом эфире телеканал "Крым 24" и портал крымского правительства, где также будет организовано онлайн-голосование за кандидатов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что предложил всем главам администраций городов и районов республики сложить полномочия в целях формирования новой команды на местах. Те подали соответствующие заявления в свои советы.
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