В Симферополе выберут нового мэра

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости. Депутаты городского совета Симферополя выберут в пятницу нового мэра, сообщили в пресс-центре парламента.
Ранее депутаты удовлетворили заявление главы администрации Симферополя Натальи Маленко о досрочном сложении полномочий.
"По результатам конкурса определят двух победителей. После этого депутатский корпус рассмотрит на сессии горсовета, которая состоится в этот же день, две кандидатуры и примет решение о назначении одного из претендентов на должность главы администрации", - сказали в пресс-центре.
В конкурсе примут участие девять человек, в том числе предыдущая глава администрации Маленко. В числе претендентов также министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов, глава госкомитета по государственной регистрации и кадастру республики Александр Спиридонов, директор городских парков Антон Якулевич.
Конкурс будет транслировать в прямом эфире телеканал "Крым 24" и портал крымского правительства, где также будет организовано онлайн-голосование за кандидатов.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что предложил всем главам администраций городов и районов республики сложить полномочия в целях формирования новой команды на местах. Те подали соответствующие заявления в свои советы.