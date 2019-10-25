Россотрудничество надеется, что РФ увеличит квоты для студентов из Африки

"Я на самом деле надеюсь, что квоты будут увеличены, но не хотелось бы, чтобы эти квоты увеличивались за счет других стран, поскольку все-таки у нас есть соседние страны, которым мы даем достаточно большие квоты. Поэтому я не исключаю, что для (африканских - ред.) стран можно просто повысить количество квот", - сказала она РИА Новости на полях форума "Россия-Африка".