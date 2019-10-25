Россотрудничество надеется, что РФ увеличит квоты для студентов из Африки

СОЧИ, 25 окт - РИА Новости. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова надеется, что Россия увеличит число квот на стипендиальные программы для студентов из африканских стран.
"Я на самом деле надеюсь, что квоты будут увеличены, но не хотелось бы, чтобы эти квоты увеличивались за счет других стран, поскольку все-таки у нас есть соседние страны, которым мы даем достаточно большие квоты. Поэтому я не исключаю, что для (африканских - ред.) стран можно просто повысить количество квот", - сказала она РИА Новости на полях форума "Россия-Африка".
По словам Митрофановой, в этом году из африканских стран было принято 1750 человек.
"Можно хотя бы до 2 тысяч для начала увеличить, потому что резко увеличить невозможно. У нас есть пока в системе образования объективные границы, возможности расширения, в первую очередь в плане вузовской инфраструктуры. И это надо четко понимать, увеличение может быть только постепенным", - подчеркнула глава Россотрудничества.
Экономический форум "Россия-Африка" прошел в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступило информационным партнером форума.