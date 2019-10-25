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РИА Новости

В России стартуют продажи смартфонов Samsung Galaxy Fold с гибким экраном

00:31 25.10.2019
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© AP Photo / Eric RisbergПрезентация новых смартфонов Samsung
Презентация новых смартфонов Samsung
© AP Photo / Eric Risberg
Презентация новых смартфонов Samsung. Архивное фото
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Продажи смартфонов Samsung Galaxy Fold с гибким экраном стартуют в России в пятницу, при этом их первая партия, поставленная в РФ заранее, разошлась еще на этапе предзаказа.
Samsung в конце февраля представил первый в мире смартфон со сгибающимся экраном - Galaxy Fold. Модель оснащена сгибающимся безрамочным экраном с диагональю 7,3 дюйма, благодаря которому смартфон способен складываться в компактное устройство. Предзаказы в РФ можно было оформить с 4 по 7 октября на официальном сайте и в фирменных салонах Samsung, а также в сети "М.Видео", по цене 159,99 тысячи рублей на модели серебряного и черного цветов.
В России, как и в других странах, где продажи начались ранее, пользователи проявили высокий интерес к новинке. В частности, в РФ первая партия ввезенных устройств разошлась в первые выходные предзаказа. Пользователи, которые забронировали устройство, смогут получить его в фирменных магазинах Samsung и сети "М.Видео" начиная с 25 октября, говорили РИА новости в пресс-службе Samsung Electronics.
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В компании отметили, что для тех, кто не успел оставить заявку на Galaxy Fold в период предзаказа, компания организует дополнительную поставку устройств в Россию. Дата следующей поставки, после 25 октября, пока не называлась, о ней будет сообщено дополнительно.
В то же время до начала официального старта продаж новинки уже начали перепродавать на вторичном рынке, рассказывали агентству представители сервисов объявлений "Авито" и "Юла". В продаже обнаруживались модели, привезенные из Европы, и те, которые раскупили в Москве в рамках предзаказа. Цена на Galaxy Fold на сервисах объявлений доходила до 300 тысяч рублей.
Новинка от Samsung вызвала большой интерес и в других странах. Первые партии были полностью распроданы в течение получаса в Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре в день старта предзаказа 18 сентября. В Республике Корея продажи устройства начались 6 сентября и были организованы в два этапа, оба из которых показали такие же результаты.
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