Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. В ближайшее время на общественное обсуждение вынесут законопроект о новой системе пенсионных накоплений, который уже почти готов, сообщили источники, близкие к авторам документа.

Минфин в сентября объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте. Среди его основных элементов: исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование их сохранности со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Как рассказали источники, новая система переименована и получила название "гарантированный пенсионный план" (ГПП). С целью его внедрения подготовлены три пакета поправок в законы, за счет которых план стандартизируют.

Гарантированный пенсионный план

ГПП, по словам источников, позволит россиянам самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке со стороны государства. В частности, пенсионные взносы работников по этой системе в размере не более шести процентов от зарплаты освободят от налога на доходы физических лиц.

Кроме того, будет введена льгота в виде повышающего коэффициента при расчете налога на прибыль для работодателя в случае, если он софинансирует взносы своих сотрудников, плюс социальный вычет, если работник отчисляет на взносы свыше шести процентов от зарплаты.

Участие в ГПП будет добровольным, при этом договор начнет работать с момента первого платежа, рассказали источники. Размер взноса участник программы сможет определять самостоятельно, вплоть до всего объема зарплаты, при этом менять размер взноса можно сколько угодно раз. Система также предусматривает период охлаждения продолжительностью полгода, когда можно вернуть перечисленные в систему средства.

Основными стимулами для участия в новой системе будут распространение системы гарантирования в обязательном пенсионном страховании (ОПС) на участников и пенсионные резервы ГПП, возможность досрочной выплаты при тяжелых жизненных ситуациях, наследование этих средств.

Также гражданам могут разрешить переводить свои накопления из ОПС в ГПП. Будет предусмотрена и возможность смены НПФ, а выплата по ГПП ежегодно будет индексироваться за прошедший год по уровню инфляции.

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений. Администрировать взносы, вести реестр участников ГПП будет центральный депозитарий (Национальный расчетный депозитарий).

Дополнительным стимулом доверия станет привычное гражданам СМС-информирование, которое создаст ощущение осязаемости счета, то есть гражданин будет получать сообщения о поступлении ежемесячного взноса и накопленного объема средств.

Комментарии экспертов

Ранее первый зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что не стоит рассчитывать на массовое участие россиян в новой пенсионной системе. "Говорить, что эта система кардинально изменит количество участников, — невозможно. Для тех, у кого нет корпоративных программ, личных программ, которые захотят пополнять свои счета в ОПС, опыт софинансирования показал, что подписалось менее миллиона человек", — отметил он.

В свою очередь, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила мнение, что россияне не обладают достаточными накоплениями для того, чтобы в стране в полную силу заработал законопроект о ГПП. "Сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем", — сказала она в интервью РИА Новости.

Спикер также подчеркнула, что граждане не могут понять механизмов формирования и начисления пенсии, поскольку "постоянные изменения в этой сфере их окончательно запутали".