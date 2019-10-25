Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома

"Я увлекаюсь стрит-артом, и мой коллега по театру год назад захотел, чтобы я нарисовал ему на стене в кабинете портрет Марка Захарова. Я нарисовал эскиз, но осуществить идею не удалось. Когда мы узнали печальную новость, я вспомнил про эскиз, возникла идея воплотить его на стене дома в переулке напротив театра. Наш художник по костюмам Настя Образцова сделала трафарет, артист хора Володя Вишневский отпечатал его в своей типографии, а мы с артистом хора Егором Стосковым нарисовали ночью 1 октября портрет на стене", - рассказал автор идеи и эскиза, актёр "Ленкома" Алексей Кокорин.