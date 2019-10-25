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РИА Новости

"Штатам указали на дверь": как Россия и Турция решили сирийский вопрос

08:00 25.10.2019 (обновлено: 10:40 25.10.2019)
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© AP Photo / StringerРоссийская военная полиция в сирийском городе Кобани
Российская военная полиция в сирийском городе Кобани
© AP Photo / Stringer
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Угроза вооруженного столкновения между Сирией и Турцией миновала. Дамаск вернул территории, захваченные оппозицией. Курдов вывели из-под удара, решены многие вопросы безопасности. Все это — результат подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом меморандума о взаимопонимании. О том, как соглашение между Москвой и Анкарой приблизит конец сирийской войны, — в материале РИА Новости.

Зона безопасности

Согласно меморандуму, под контролем Турции останется пограничный участок от Телль-Абъяда до Рас-эль-Айна протяженностью 120 километров и глубиной до 32 километров. Турецкие войска оттуда уйдут, останутся лишь подконтрольные Анкаре местные вооруженные формирования. На эти территории Эрдоган, вероятно, переместит сирийских беженцев, перебравшихся в Турцию. По разным оценкам, их от двух с половиной до трех миллионов человек. Напомним, что решение проблемы беженцев и стало официальной причиной начала военной операции "Источник мира".
Патруль российской военной полиции в сирийском городе Манбидж. 15 октября 2019
Вчера, 08:21Сказано в эфире
"Непросто, но получится". Эксперт о договоренностях РФ и Турции по СирииГлава Минобороны РФ рассказал главкому СДС о планах расширения маршрутов патрулирования в Сирии. Это – рабочее согласование принятых решений, отметил в эфире радио Sputnik эксперт Алексей Подберезкин.
Вся граница за пределами зоны турецкой операции переходит под контроль Дамаска. Там уже разместились подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. К западу и востоку от района операции "Источник мира", кроме города Эль-Камышлы, создается десятикилометровая зона безопасности, к совместному патрулированию которой приступили российские и турецкие военнослужащие. Курдские вооруженные формирования должны покинуть все ранее занимаемые ими территории на севере и северо-востоке страны и до 29 октября отойти на 30 километров от границы.
В четверг официальный представитель "Сирийских демократических сил" (SDF) Мустафа Бали подтвердил РИА Новости отвод арабо-курдских отрядов вглубь страны. Таким образом, необходимости в продолжении операции "Источник мира" у Турции больше нет. Бои на севере и северо-востоке Сирии прекратились.

Потеря влияния

Для Дамаска достигнутые договоренности — крупная победа. Государство без боя вернуло себе почти 30 процентов территорий, которые еще несколько недель назад казались утраченными навсегда. Многие эксперты сомневались, что Вашингтон откажется от зон влияния на севере Сирии. Однако поспешный уход (если не сказать бегство) американцев говорит сам за себя.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПокинутая база авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии
Покинутая база авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Покинутая база авианаводчиков армии США в поселении Дадат в пригороде Манбиджа на северо-востоке Сирии
Но выводить войска полностью Белый дом не спешит. Дональд Трамп заявил, что американские военнослужащие останутся в районах восточнее реки Евфрат, чтобы "защищать" нефтяные месторождения. Ранее спецпредставитель Госдепа по Сирии Джеймс Джеффри на слушаниях в палате представителей подчеркнул, что президент поставил перед ним задачу "противодействия российским усилиям в сирийском конфликте по достижению военной победы для Башара Асада". Таким образом, Вашингтон окончательно отбросил риторику о демократии, поддержке курдских меньшинств и борьбе с терроризмом, открыто обозначив свои истинные цели: контроль над нефтяными ресурсами и борьба с Москвой за влияние на Ближнем Востоке.
В четверг американское издание Newsweek со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона сообщило, что США планируют отправить до 15 танков "Абрамс" и неуказанное число военнослужащих в нефтеносные районы Сирии, чтобы взять их под контроль.
Встреча с доверенными лицами президента РФ Владимира Путина
23 октября, 22:44Война в Сирии
США безуспешно пытаются вернуться "в игру" в Сирии, заявили в Совфеде
Что-что, а влияние на умы и сердца в этой войне американцы точно потеряли. В Сети тиражируют видеоролики, на которых мирные жители забрасывают камнями и гнилыми овощами американские бронеавтомобили, спешно покидающие северо-восток Сирии. Курды, не стесняясь в выражениях, кроют бывших союзников и покровителей площадной бранью. Предательство такого размаха может аукнуться США не только на Ближнем Востоке, но и в других странах. Некоторые восточноевропейские союзники Вашингтона по НАТО уже задаются вопросом в СМИ, защитят ли их американцы в случае чего или самоустранятся.

Миротворец Россия

Россия, напротив, набрала на Ближнем Востоке немало политических очков. Это подтверждают и сами курды. В среду представитель Курдской демократической прогрессивной партии (КДПП) Ахмед Сулейман заявил РИА Новости, что Москва добилась ключевой роли в содействии политическому урегулированию на границе Сирии. На протяжении всей войны Россия последовательно проявляла себя дипломатом и миротворцем, усаживая за стол переговоров непримиримых противников. И единственная поддерживала диалог со всеми вовлеченными сторонами.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции России на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Патруль военной полиции РФ на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Патруль военной полиции России на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Это со скрипом признают и западные СМИ, постоянно критиковавшие Россию за поддержку официального Дамаска. Так, издание The Financial Times пишет, что именно Москва нашла дипломатическое решение вопроса сирийских курдов и выступила посредником в сделке между режимом Асада и отрядами народной самообороны, контролировавшими северо-восток страны. "Безусловным плюсом для господина Путина будет то, что его военная полиция сможет патрулировать границу НАТО", — констатирует автор публикации.
Впрочем, говорить об окончании войны пока рано. По-прежнему под контролем незаконных вооруженных формирований львиная доля провинции Идлиб. Неясна судьба восточных регионов Сирии, где остаются американцы, а также базы Вооруженных сил США в Эт-Танфе — на южной границе страны. Как заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, все эти территории необходимо вернуть Дамаску, но мирными способами. А значит, Москве придется еще не раз взять на себя роль дипломата и посредника в запутанном клубке сирийских проблем.
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Джеймс ДжеффриСергей ВершининСирийские демократические силыДональд ТрампМинистерство обороны СШАНАТОM1 AbramsFinancial TimesСирия
Популярные комментарии
Мы молодцы, чего уж там.....
25 октября, 10:01
Арсений Понфиленко
1300003
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