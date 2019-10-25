На московской выставке выкупили зверьков, которых хотели пустить на шубы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости, Мария Марикян. В Москве на известной агропромышленной выставке случился скандал. В павильоне, где выставлялись животные, в качестве живых экспонатов использовали пушных зверьков. Лисиц, норок, соболей держали в клетках, а по соседству висели шубы — так посетители могли подобрать мех для обновки прямо на месте. Возмущенные зоозащитники объединились и скупили почти всех "заключенных".

Живые экспонаты

"Песцов продают по восемь тысяч рублей. Пожалуйста, заберите, ребят! Они все пойдут на шубы!" — опубликовала видео одна из посетительниц выставки у себя на странице в соцсети. На кадрах — обессиленные и сонные животные, рядом с ними — готовые меховые изделия. Записью поделилась известная зоозащитница Юлия Кужим. В комментариях тут же начали предлагать помощь: интересовались, как выкупить зверьков и кому перечислить деньги.

"Я увидела это и не смогла остаться в стороне, — рассказывает РИА Новости певица Ольга Z'watte. — Обратилась к Юлии, спросила, пристроит ли она животных, которых удастся выкупить. Та согласилась — на следующий же день мы с подругой отправились на выставку".

Подруга Ольги Инесса Тарасова в беседе с агентством сказала, что в павильоне было около 70 зверьков — норок, песцов, хорьков, лисиц, енотовидных собак. "Мы тут же выкупили двух песцов", — сообщила она. Прямо оттуда девушки разместили видео в Сети и получили шквал предложений о помощи.

"Очень многие откликнулись. Одна женщина приехала на выставку, чтобы передать деньги напрямую. Почти сто тысяч собрали за два часа! Телефоны разрывались от сообщений и звонков, — вспоминает Инесса. — Приехали за двумя зверьками, а выкупили практически всех! Мой младший брат привез друзей — они помогли нам транспортировать животных. Сам он выкупил соболя, а его девушка — норку. Мы и подумать не могли, что все это приобретет такие масштабы!"

По словам Ольги Z'watte, в итоге общими силами спасли трех песцов, четырех лис, соболя, енотовидную собаку и двадцать две норки. Забрать всех "заложников" в первый же день не удалось. "Я даже попросила расписку о том, что на следующий день, когда мы приедем за зверьками, цена не изменится и нам их продадут. Не было гарантий, что они останутся за нами", — говорит Ольга.

Раньше певица не занималась спасением животных. Однако любовь к четвероногим питает с самого детства: "Я перестала есть мясо, когда мне было 11 лет. Поняла, что не могу гладить коровок, козочек, а потом есть их! Для меня уже тогда это было неприемлемо. Сейчас у меня живут два кота. А еще собака, которую я подобрала: ее сбил таксист, да так, что от машины оторвался номерной знак. Водитель не остановился и даже не оттащил ее с шоссе!"

Инесса Тарасова признается, что всегда старалась заботиться о братьях наших меньших. "На свадьбу мы с мужем вместо цветов попросили гостей дарить корм для животных. Время от времени помогаем приютам. И подкармливаем всех, особенно зимой — у нас с супругом в машинах всегда лежит какая-то еда для них!" — рассказывает она. И добавляет: раньше носила меховые изделия, но теперь "все изменилось".

"Хочу помочь"

Скандал с выбором шкурок среди живых зверьков объединил зоозащитников всей России. "Я выделила личные средства — 57 тысяч рублей — и скоординировала выкуп шестнадцати животных. Большую поддержку оказали те, кто на месте помогал руками", — отметила в разговоре с агентством волонтер Дарья Пушкарева, спасающая пушных зверьков уже три года. Бывшие "экспонаты" сейчас приживаются на новых местах: в Московской области, Саранске и Новороссийске.

"Про выставку я узнала из аккаунта Даши. Решение приняла спонтанно: просто увидела пост и написала, что хочу помочь", — объясняет РИА Новости зоозащитница из Саранска Ульяна Наумова, нынешняя хозяйка соболя и одиннадцати норок. К слову, всего у нее около 140 животных — кошки, собаки, лошади, лисы. Еще у Наумовой есть свой центр помощи бездомным четвероногим.

Проблемы с сердцем

К Юлии Кужим из Московской области с выставки отправились три песца, четыре лисы, соболь и енотовидная собака. Зоозащитница сообщила РИА Новости, что животные в целом чувствуют себя хорошо, но их здоровье еще предстоит поправить: "Лисы, например, очень отличаются от тех, которых я обычно выкупала со звероферм. Они намного крупнее. Им нет и года, но видно, что есть проблемы с сердцем. Я очень удивилась тому, что они практически ручные. И соболь спокойный, хотя думала, будет агрессивным".

В общей сложности у Юлии около 120 животных. За последние три года ее семья выкупила более 80 особей с пушных звероферм. "Некоторым мы нашли любящие руки и дом. Остальные стали членами нашей семьи, им больше не грозит участь стать шубами и воротниками. Мы не зоопарк, не приют, животные не продаются и не пристраиваются, — пишет Юлия в инстаграме. — Все попали к нам по разным причинам: кто-то с усыпления, кого-то подобрали с улицы зимой, кто-то сам пришел и остался". По ее словам, помочь по силам каждому: любой может стать "опекуном" — то есть покупать корм и посещать подопечных.

"Зависимы от человека"

Однако некоторые пользователи в Сети скептически отнеслись к тому, что зоозащитники выкупили зверьков. По мнению одного из комментаторов, с помощью таких выставок живодеры наживаются: "Жаль, что этот бизнес все равно продолжит существовать, всех не спасти".

"Выкуп животных со звероферм живыми — акт гуманности и поощрение этичного обращения, которое пропагандируется во всех развитых странах, — парирует Пушкарева. — Законодательно владеть выкупленными пушными зверями не запрещено: это сельскохозяйственные животные. Для этого их просто нужно зарегистрировать на ветеринарной станции в районе проживания".

В беседе с корреспондентом она заметила, что особи, которых на протяжении более пятидесяти лет выводят в зверохозяйствах, — результат селекции: "Они не знают, что такое естественная среда обитания, и абсолютно зависимы от человека".

Впрочем, скоро зоозащитникам будет гораздо сложнее спасать четвероногих "заложников". Проблема в том, что Минприроды разработало перечень животных, запрещенных для содержания физлицами, — туда входят и лисицы. Поправки вступят в силу с января 2020 года. При этом в законе оговаривается, что животные, приобретенные до 2020-го, могут находиться у владельцев.

"Это негативно повлияет на возможность дальнейшего спасения лис, — сетует Дарья Пушкарева. — Фактически они считаются сельскохозяйственными, при их продаже выдается чек или товарная накладная, свидетельствующая о покупке. Как следствие, лиса со зверофермы формально может быть собственностью физического лица, а гражданин, выкупивший ее, не нарушит закон, который, в свою очередь, не распространяется на сельскохозяйственных животных!"